México sanciona a tres empresas por información falsa para contratar con Gobierno federal

Ciudad de México, 30 dic (EFE).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México sancionó e inhabilitó a tres empresas por proporcionar información falsa para obtener o celebrar contratos públicos relacionados con adquisición de camionetas, recolección de residuos y servicios de alimentación.

En un comunicado, la dependencia precisó que las empresas sancionadas son Ravisa Autos Del Oriente, S.A. de C.V., Gen Industrial, S.A. de C.V., y Escore Alimentos, S.A. de C.V.

Las sanciones consisten en multas económicas, inhabilitaciones temporales para contratar con el Gobierno federal y la inscripción en un registro oficial de empresas sancionadas.

Según la información, la empresa Ravisa Autos del Oriente fue multada con 175.367 pesos (unos 9.767 dólares) e inhabilitada por tres meses para contratar con el sector público.

La sanción se originó debido a que la empresa proporcionó información falsa en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, para la “Adquisición de camionetas pick up doble cabina, nuevas, transmisión 4×4, modelo 2025 o 2026”; contenida en una constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

En tanto, las empresas Gen Industrial y Escore Alimentos fueron multadas con 157.658 pesos (unos 8.780 dólares) e inhabilitadas por tres meses para contratar con el Gobierno federal.

En el caso de Gen Industrial, el motivo de la sanción fue que proporcionó información falsa en la documentación que integró su propuesta con la que participó en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, para el “Servicio de Recolección de Residuos”.

Mientras que Escore Alimentos proporcionó información falsa en la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, para la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”, contenida en una opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Las sanciones se publicaron este día en el Diario Oficial de la Federación, y las empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que bloquea automáticamente su participación en nuevos contratos públicos.

«Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias», aseveró la dependencia. EFE

