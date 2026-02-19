México se une a las sanciones de EE.UU contra red de fraude vinculada al Cartel Jalisco

2 minutos

Ciudad de México, 19 feb (EFE).- El Gobierno de México se sumará a Estados Unidos y sancionará a varias personas vinculadas a una red de fraude asociada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como terrorista el año pasado por Washington, informó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a seis personas y a una empresa a la lista de personas bloqueadas, que implica restricciones inmediatas en el sistema financiero mexicano.

Les acusa de formar parte del «núcleo operativo» de este fraude relacionado supuestamente con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Esta red criminal presuntamente empleaba esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos, particularmente en zonas turísticas del occidente del país.

Los investigadores vinculan esta organización al Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más destacados a nivel internacional por su letalidad y sus actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

El fraude en concreto sería conocido como de «tiempos compartidos», en el que los estafadores engañan a dueños de propiedades para que desembolsen grandes sumas de dinero por adelantado, todo bajo falsas promesas relacionadas con sus propiedades de tiempo compartido.

Hacienda denunció a las personas sancionadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

«La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos», añadió la dependencia.

Estas medidas restrictivas se producen tras las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense contra 24 sujetos acusados de participar en la misma red criminal del CJNG. EFE

