México servirá de puente para Europa contra los altos aranceles de EEUU, dice un dirigente patronal

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México se posicionará como un puente entre Europa y Estados Unidos con la firma de la actualización de su acuerdo comercial, que permitirá sortear los aranceles impuestos por Donald Trump al bloque, dijo el jueves un dirigente patronal a la AFP.

La Unión Europea y México tienen previsto firmar el tratado el 22 de mayo dentro de la cumbre bilateral que se celebra en la capital del país latinoamericano, con la participación de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

El acuerdo propone disminuir aranceles para las exportaciones.

Sergio Contreras, presidente del Consejo empresarial mexicano de Comercio Exterior (Comce), explicó que el convenio convertirá a su país en «el punto de unión, la plataforma para que (…) confluyan» la Unión Europea y Norteamérica.

México paga gravámenes menores que Europa para exportar a Estados Unidos, tras la política arancelaria que impulsó Trump al asumir el poder de nuevo en 2025.

La de México es menor al 4%, mientras que los países europeos pagan en promedio hasta 15%.

El acuerdo, cuya revisión llevó 10 años, permitirá a empresas europeas invertir en México para acceder a toda la región.

México «se consolida como una de las pocas economías con acceso preferencial simultáneo a Norteamérica y Europa», indicó Comce en un comunicado.

Trump ha amenazado con subir los aranceles a los europeos, tras exigir que cumpla con compromisos comerciales asumidos en una reunión en Escocia.

La Unión Europea fue el segundo principal destino de las exportaciones mexicanas con 27.658 millones de dólares en 2025. Las importaciones sumaron 66.940 millones de dólares.

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