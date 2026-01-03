México trabaja en una respuesta unida de América Latina tras ataque de EE.UU. a Venezuela

Ciudad de México, 3 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que mandatarios de otros países han buscado a su Gobierno tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y anticipó que alistan un pronunciamiento regional conjunto, sin precisar qué naciones participarían.

“Otros presidentes han estado buscándonos y ya pues más tarde o mañana veremos un posicionamiento adicional. Es muy importante para América Latina mantenernos juntos”, señaló Sheinbaum cuestionada por medios en su visita en el central estado de Tlaxcala, a la vez que descartó, “por lo pronto”, una llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump.

La mandataria añadió que el marco multilateral debe prevalecer y citó la Carta de las Naciones Unidas al reiterar que “condenamos esta intervención en Venezuela”. EFE

