Músicos recuerdan a Willie Colón durante concierto en tributo a Johnny Pacheco

3 minutos

Nueva York, 21 feb (EFE).- El trombonista y compositor Willie Colón, que murió este sábado en Nueva York, fue recordado por compañeros músicos de la llamada ‘salsa gorda’ que llevaron a todo el mundo, durante un gran concierto en homenaje a Johnny Pacheco (1935-2021), uno de los fundadores de las Estrellas de Fania, a las que perteneció el fenecido artista.

Antes de comenzar el concierto «Tributo a Johnny Pacheco» en el Lehman Center for the Performing Arts en El Bronx, donde nació y creció Colón y también vivió Pacheco, el pianista y director musical del concierto, Oscar Hernández, pidió un minuto de silencio por el también productor y director de orquesta, que murió a los 75 años.

Hernández, leyó una declaración, que recordó que Colón, fue amigo cercano de Pacheco, «compañero de vida musical y figura trascendental de las Estrellas de Fania».

«Su legado, su sonido y su espíritu sigue vivo en cada uno de nosotros», afirmó Hernández, fundador y director musical de las premiada Spanish Harlem Orchestra, tras lo cual pidió el minuto de silencio por el músico.

Luego comenzó, como se tenía previsto un concierto que hizo recorrido por la carrera musical de Pacheco, «el padre y arquitecto de la salsa» como señaló el cantante Hermán Olivera, vocalista de la orquesta del recientemente fallecido, Eddie Palmieri.

«Acuyuyé» compuesto por Pacheco en 1962 cuando reinaba la charanga en salones de baile latinos fue el tema con el que arrancó el tributo al dominicano, que se dividió en tres partes, su época de la charanga y la Pachanga, -baile que inventó- sus años con Celia Cruz, Pete ‘el conde’ Rodríguez y Héctor Casanova con su grupo el Tumbao Añejo, y por último, la música de la Fania y la más esperada por el público.

«El güiro de Macorina» y «Agua de clavelito» también fueron parte del repertorio, mientras se proyectaban fotos de diversas etapas de la vida de Pacheco, desde muy joven, y junto a los artistas que llevó al sello Fania que creó junto al abogado Jerry Masucci y posteriormente a integrar la banda que llevó la salsa alrededor del mundo.

Tras un receso, el público recibió con fuerte aplauso a músicos que integraron la Fania: el bajista Bobby Valentín, el icónico timbalero Nicky Marrero que acudió vestido de blanco, y con el sombrero de paja típico de Puerto Rico, que el cantante Bad Bunny ha popularizado. Marrero colocó la bandera de Puerto Rico en su timbal.

También integró la Fania el violinista Alfredo de la Fe, que esta noche destacó en varios solos así como otros músicos, el conguero Eddie Montalbo y el trombonista Jimmy Bosch, que colaboró con la banda.

Los cantantes fueron Olivera, Ray Viera y Jorge Maldonado y como invitada la dominicana Anova, con una excelente voz, que interpretó temas que popularizó Celia Cruz junto a Pacheco, entre ellos «Quimbara.

«Estrellas de Fania», fue el tema que abrió la última parte del recorrido por el legado de Pacheco y la historia de la música latina, con la charanga con la que debutó, hasta la música que traspasó fronteras desde Nueva York.

«Juan Pachanga», que popularizó Rubén Blades, «Mi gente» un éxito de Héctor Lavoe, «El guabá·» que interpretó Celia Cruz y esta noche Anova fueron recibidos con gran entusiasmo. No faltó el «¡viva Willie Colón!» que gritaron desde los primeros asientos del teatro, y que también se escuchó desde el escenario, donde la noche finalizó con «Quítate tú».EFE

rh/alf

(video) (foto)