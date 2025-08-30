Machado y González Urrutia agradecen «firme» pronunciamiento de Noruega sobre Venezuela

3 minutos

Caracas, 30 ago (EFE).- Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia agradecieron el «firme» pronunciamiento emitido este sábado por Noruega en el que denunció un «uso creciente de la desaparición forzada como arma para silenciar a los miembros de la oposición» en el país.

En la red social X, Machado afirmó que se trata de una «firme posición del Gobierno del Reino de Noruega» que, a su juicio, «reivindica a las víctimas de la tiranía» y la lucha opositora «por la libertad, por la justicia y por la democracia» en Venezuela.

«El mundo democrático avanza con firmeza frente a las atrocidades del régimen criminal de (Nicolás) Maduro. La comunidad internacional sabe que no solo se trata de un régimen que comete crímenes de lesa humanidad y prácticas de terrorismo de Estado, también que es ilegítimo y usurpador porque se robaron la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Maduro y su régimen se creyeron intocables, que podrían seguir actuando con impunidad. Pero se acabó», expresó la exdiputada.

Por su parte, González Urrutia, quien reclama la Presidencia venezolana, dijo conocer «de cerca este dolor» y «lo que significa para una familia vivir sin respuestas», al mencionar que su yerno, Rafael Tudares Bracho, «sigue desaparecido», desde el 7 de enero de este año.

«La desaparición forzada no puede seguir siendo utilizada como instrumento de persecución política. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad, la justicia y la libertad», expresó en X el opositor, exiliado en España desde hace casi un año.

Su hija, Mariana González de Tudares, dijo este sábado a través de la misma red social que su esposo tiene «235 días de desaparición forzada», tiempo durante el que, denunció, no se les ha garantizado «ni una fe de vida».

«Rafael no es político, no representa amenaza, no ha cometido delito. Es un hombre inocente que merece recuperar su libertad», dijo González de Tudares.

Noruega expresó su preocupación por «las desapariciones asociadas con las elecciones en Venezuela, incluidos los llamados casos de desapariciones a corto plazo cometidos durante y alrededor» de las presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el ente comicial, controlado por funcionarios afines al oficialismo.

«Nos alarma el aumento del uso de desapariciones forzadas, los presuntos casos de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de agentes del Estado y los homicidios ilícitos, entre otras violaciones», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores noruego en un comunicado publicado a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Asimismo, instó al Gobierno venezolano a «cumplir con el derecho internacional para prevenir daños irreparables a las víctimas».

Posteriormente, el Ejecutivo de Maduro expresó su «firme» rechazo al pronunciamiento de Noruega y acusó al país europeo de usar «argumentos forzados y manipulados» para «atacar a la democracia venezolana». EFE

csm/sbb