Macron abordará con su Gobierno los vínculos de grupos violentos con partidos políticos

3 minutos

París, 21 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que a comienzos de la semana próxima organizará una reunión con el Gobierno para abordar la cuestión de los vínculos entre grupos violentos y partidos políticos, tras la muerte de un militante ultra por una paliza de activistas de ultraizquierda.

En declaraciones durante la inauguración del Salón de la Agricultura este sábado, Macron dijo que la reunión, en la que avanzó que participarán el primer ministro, Sébastien Lecornu, y «los ministros concernidos», se hará un repaso del «conjunto de los grupos de acciones violentas» que «tienen vínculos con los partidos políticos».

La cuestión de la violencia política está ocupando el centro del debate público en Francia desde que el sábado de la semana pasada murió Quentin Deranque, un activista de ultraderecha que dos días antes había sido apaleado por un grupúsculo de ultraizquierda tras un altercado por una conferencia de la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI) Rima Hassan en la facultad de Sciences Po de Lyon.

El presidente francés insistió en que «en la República, ninguna violencia es legítima y ahí hay que ser totalmente intratables».

Antes había hecho un llamamiento «a todo el mundo a la calma» a unas horas de que esta tarde se organice una manifestación en homenaje a Deranque en el centro de Lyon, convocada por un movimiento de ultraderecha y en el que las autoridades calculan que podrían participar entre 2.000 y 3.000 personas.

El Gobierno ha optado por no prohibir la marcha, pese al riesgo de incidentes (hay grupos de extrema izquierda que han lanzado llamamientos a la movilización en Lyon), pero ha preparado un amplio dispositivo de seguridad en todo el recorrido pero también en el resto de la ciudad, con la llegada de agentes de las fuerzas del orden de otras partes del país.

Macron puso el acento en que las autoridades van a estar «vigilantes para que las cosas se desarrollen lo mejor posible» y añadió que debe ser «un momento de recogimiento y de respeto».

El alcalde de la ciudad, el ecologista Grégory Doucet, había sido uno de los que había pedido que la manifestación se prohibiera ante el riesgo de disturbios.

Siete personas, todas ellas vinculadas más o menos directamente a la Joven Guardia, un grupúsculo de extrema izquierda disuelto el pasado mes de junio por su deriva violenta, han sido procesados por su responsabilidad en la muerte de Deranque y seis de ellos han ingresado en prisión.

Entre ellos hay uno que era el asistente parlamentario del diputado de LFI Raphäel Arnoult, él mismo fundador en 2018 de la Joven Guardia. EFE

ac/alf