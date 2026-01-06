Macron anuncia «fuerza internacional» para brindar «tranquilidad» a Kiev tras alto fuego

París, 6 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes la continuación de los preparativos para el establecimiento de una «fuerza multinacional» para proporcionar «tranquilidad» a Ucrania tras el establecimiento de un alto el fuego.

Esa fuerza multinacional estaría «en el aire, en el mar, en tierra, para proporcionar una forma de tranquilidad al día siguiente del alto el fuego y lejos de la línea de contacto», precisó el jefe del Estado francés en la rueda de prensa en el Elíseo tras la reunión de la Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania, junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Frierich Merz. EFE

