Macron aplaude «el compromiso» de Trump para acabar con la guerra en Gaza

1 minuto

París, 29 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplaudió «el compromiso» de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con la guerra en Gaza, después de que presentara este lunes un plan de paz con 20 puntos y tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien respaldó la iniciativa estadounidense.

«Aplaudo el compromiso del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza y conseguir la liberación de todos los rehenes. Deseo que Israel se comprometa firmemente con esta base. Hamás no tiene otra opción que liberar a todos los rehenes de inmediato y seguir este plan», manifestó Macron, en su cuenta de la red social X.

Trump presentó este lunes un plan de paz para Gaza que contempla la creación de un Gobierno de transición sin presencia de Hamás y tutelado por el republicano, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

«Estos elementos deben permitir un debate en profundidad con todos los socios implicados para construir una paz duradera en la región, basada en la solución de los dos Estados y en los elementos acordados por 142 Estados en las Naciones Unidas, a iniciativa de Francia y Arabia Saudita», incidió el presidente francés.

«Francia está dispuesta a contribuir a ello. Estará atenta a los compromisos de cada una de las partes», advirtió Macron. EFE

atc/gad

(foto)