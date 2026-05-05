Macron canta ‘La Bohème’ en Armenia con música del presidente y primer ministro del país

2 minutos

París, 5 may (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, interpretó ‘La Bohème’, tema emblemático del cantante Charles Aznavour, durante su visita oficial a Armenia, en una actuación en la que le acompañaron su homólogo y el primer ministro del país.

Micrófono en mano, Macron actuó anoche durante una cena oficial acompañado por el presidente armenio, Vahagn Khatchatourian, al piano y con sombrero, mientras el primer ministro Nikol Pashinián tocaba la batería en mangas de camisa y corbata.

La escena, difundida en redes sociales y publicada por la prensa francesa, reflejó un ambiente distendido y un gesto simbólico al interpretar los tres mandatarios una de las canciones más conocidas de Aznavour, figura que simboliza los lazos entre ambos países.

No es la primera vez que el jefe de Estado francés protagoniza este tipo de interpretaciones de canciones emblemáticas francesas.

En octubre de 2023 ya había interpretado el mismo tema en el Palacio del Elíseo durante una cena con dirigentes internacionales.

Macron ha mostrado en varias ocasiones su afinidad por la música popular francesa, con Johnny Hallyday, Joe Dassin y Michel Sardou como algunos de sus artistas favoritos.

Más allá de la anécdota musical, la visita de Macron a Armenia tiene un marcado trasfondo diplomático.

Horas antes, el presidente francés había elogiado la decisión de Armenia de «orientarse hacia Europa» y de optar por la vía de la paz con Azerbaiyán.

Asimismo, recordó la «relación singular» entre París y Ereván, cimentada en hechos históricos como la acogida de refugiados armenios en Francia a comienzos del siglo XX y el apoyo tras el terremoto de 1988.

La visita concluirá este martes con la firma de un acuerdo de asociación estratégica entre ambos países, destinado a reforzar la cooperación en materia de defensa y abrir nuevas oportunidades económicas.

En la agenda del día, Macron tiene previsto visitar el Memorial de Tsitsernakaberd, en memoria de las víctimas del genocidio armenio; reunirse con Pashinián y mantener un encuentro con alumnos de un colegio, depositar después una ofrenda floral en el monumento a las víctimas del terremoto del 7 de diciembre de 1988 y asistir a un concierto franco-armenio. EFE

cat/ah