Macron corre por las calles de Nairobi con el legendario atleta keniano Eliud Kipchoge

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Nairobi, 11 may (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, se calzó este lunes las zapatillas de deporte para correr a primera hora por las calles de Nairobi con el legendario atleta keniano Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico de maratón.

Antes de la inauguración de la Cumbre África Adelante entre Francia y el continente africano en la capital de Kenia, Macron, de 48 años, disfrutó de una sesión deportiva matutina con Kipchoge, de 41, mientras corrían acompañados por guardaespaldas del mandatario.

En un vídeo publicado por el presidente francés, éste aparece vistiendo una camiseta azul marino, pantalones cortos negros y zapatillas azules.

A su lado, Kipchoge sale con una camiseta y un pantalón de chándal azul marinos, y ambos parecen conversar, sonrientes, mientras corren.

«Sí, hicimos nuestro ‘jogging’, él (Kipchoge) tuvo que caminar y ahora vamos a correr», bromeó el líder francés.

Durante su carrera, el presidente y el atleta pararon en una escuela, donde fueron aclamados por los estudiantes.

«¡Venid a haceros una foto!», les dijo Macron a los escolares, a quienes sorprendió asomándose, de repente, por una ventana del aula.

La inusual imagen de un presidente francés corriendo junto al famoso atleta ofreció un momento de distensión en medio de la apretada agenda de la Cumbre África Adelante, que se celebra hasta este martes y donde se espera la asistencia de una treintena de jefes de Estado y Gobierno africanos.

Kipchoge, considerado uno de los mejores maratonistas de la historia, se ha convertido en un símbolo mundial de resistencia y disciplina, atrayendo la admiración de líderes políticos y aficionados al deporte por igual.

El corredor keniano destaca como doble campeón olímpico de maratón al haber logrado el oro en Río 2016 y Tokio 2020. EFE

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