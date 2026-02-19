Macron invita a Lula a la cumbre del G7 de junio en Evian

Nueva Delhi/São Paulo, 19 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, invitó a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la próxima cumbre de líderes del G7, que se celebrará en junio en Evian, informaron este jueves fuentes oficiales de Brasil.

Macron extendió la invitación al líder progresista en un encuentro que mantuvieron este jueves al margen de la Cumbre de Impacto de la IA, que tuvo lugar en Nueva Delhi, según indicó la Presidencia brasileña en un comunicado. La información no especificó si Lula aceptó el convite.

Sin embargo, desde que regresó al poder, en enero de 2023, el mandatario brasileño ha participado, en calidad de invitado, en todas las cumbres anuales del G7: Canadá (2025), Italia (2024) y Japón (2023).

En la reunión de hoy en Nueva Delhi, Lula y Macron, quienes se han reunido en diversas ocasiones en los últimos años, también analizaron asuntos de la agenda global relacionados con «la paz, la seguridad y la inteligencia artificial».

En el ámbito bilateral, hablaron sobre los «esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico y la minería ilegal, así como otras formas de crimen transnacional» en la frontera entre Brasil y la Guayana Francesa. Además, discutieron sobre defensa, ciencia y tecnología, y comercio.

En este último apartado, los dos dirigentes resaltaron el intercambio comercial récord de 10.300 millones de dólares en 2025 y coincidieron en que dicho «resultado aún permanece por debajo del potencial de ambas economías».

Lula, que este año se presentará a la reelección, y Macron, que dejará el poder en 2027, han mantenido un contacto constante en los últimos años, a pesar de mantener posiciones radicalmente opuestas sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, bloque que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Mientras que el brasileño es un firme defensor del tratado, el francés ha encabezado la oposición al mismo desde el seno de la UE, al considerar que perjudica los intereses de su país, especialmente del sector agropecuario. EFE

