Macron pide a Meloni que no comente lo que ocurre en Francia tras la muerte de joven ultra

2 minutos

París, 19 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este jueves a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que deje de «comentar lo que ocurre en otros países», tras sus declaraciones sobre la muerte en Lyon, en el sudeste de Francia, de un joven de extrema derecha a consecuencia de una paliza propinada por activistas de grupúsculos de extrema izquierda.

Macron, de visita oficial en Nueva Delhi, respondió con una frase del refranero francés – «que cada uno se quede en su casa y las ovejas estarán bien cuidadas»-, al ser preguntado por el mensaje publicado la víspera por la primera ministra italiana en sus redes sociales.

Meloni dijo que la muerte de Quentin Deranque, «un joven de poco más de 20 años, atacado por grupos vinculados al extremismo de izquierda en un clima de odio ideológico que se extiende por varios países, es una herida para toda Europa».

A preguntas de la prensa sobre ese comentario de la primera ministra italiana, Macron replicó: «Me sorprende ver que personas que son nacionalistas, que no quieren que se les moleste en su país, son siempre las primeras en comentar lo que ocurre en los demás países».

En clave interna, el presidente francés subrayó que en Francia «no hay lugar» para movimientos violentos, ni para quienes legitimen la violencia.

«Es un momento de responsabilidad para todas las formaciones políticas», resaltó el mandatario, en un mensaje dirigido a la extrema izquierda, pero también a la ultraderecha.

Ante todo, Macron apeló a «la decencia y a la calma».

Siete de los detenidos por el asesinato del joven ultra fueron procesados este jueves, indicó el fiscal de Lyon, Thierry Dran, que señaló que cinco reconocen haber participado en la paliza que hace justo una semana causó las heridas craneoencefálicas mortales, pero todos ellos niegan haber tenido una voluntad asesina. Quentin Deranque, estudiante de Matemáticas de 23 años, falleció dos días más tarde.

Los otros cuatro detenidos, sospechosos de haber ayudado a los acusados a escapar a la justicia, fueron liberados bajo control judicial y serán convocados en el futuro para responder de esos delitos. EFE

cat/fpa