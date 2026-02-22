Macron pide a Trump que levante las sanciones contra Thierry Breton y el juez Guillou

París, 22 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, escribió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para pedirle que levante las sanciones impuestas a personalidades europeas entre ellas el excomisario europeo francés Thierry Breton y el juez también francés de la Corte Penal Internacional Nicolas Guillou.

En una carta enviada la semana pasada y publicada este domingo por La Tribune Dimanche, Macron insta a Trump a que su administración reconsidere esas sanciones contra Breton y Guillou, «impuestas injustamente».

Sobre el caso del que fue comisario europeo del Mercado Interior entre 2019 y 2024, que durante su mandato llevó a cabo regulaciones de la actividad digital que han provocado choques con los gigantes digitales estadounidenses, Macron señala que las sanciones de Washington en primer lugar «atentan contra la autonomía reglamentaria europea».

Además, el presidente francés hace notar que la reglamentación digital europea «no tiene ningún efecto, ni ningún alcance extraterritorial y se aplica sin discriminación en el territorio europeo a todas las empresas».

Una forma de tratar de convencer de que esas reglas no se han diseñado específicamente contra las compañías estadounidense, que es uno de los argumentos repetidamente escuchado desde el otro lado del Atlántico.

En cuanto al juez Guillou, Macron se queja de que las sanciones en su contra «atentan contra el principio de independencia de la justicia y contra el mandato de la CPI» (la Corte Penal Internacional).

A este juez Estados Unidos le ha prohibido, entre otras cosas, viajar a su territorio por su implicación en el procedimiento lanzado por la CPI para activar un mandato de arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por la ofensiva militar contra la población de Gaza. EFE

