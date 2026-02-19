Macron pide evitar una escalada violenta tras la muerte de un joven ultra en Lyon

3 minutos

(Actualiza con peticiones para impedir una manifestación en Lyon)

París, 19 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este jueves evitar toda escalada violenta en Francia, una semana después de la paliza sufrida por un militante de la ultraderecha en Lyon, que murió dos días más tarde, lo que ha generado un gran revuelo político en el país.

Los primeros elementos de la investigación apuntan a la extrema izquierda como responsable del crimen a través de un grupúsculo fundado por Raphaël Arnault, diputado de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, que a su vez ha denunciado ataques a sus sedes y amenazas a sus militantes.

En ese contexto, Macron, que se encuentra de viaje oficial en la India, envió un mensaje a la televisión BFMTV en el que pidió que «todo el mundo muestre calma y respeto».

El Elíseo señaló que el presidente sigue de cerca la situación, que está «preocupado» y que apela a «evitar toda escalada de violencia».

Once personas se encuentran detenidas en relación con el caso, siete por su presunta participación directa en la paliza que el pasado día 12 sufrió Quentin Deranque, estudiante de Matemáticas de 23 años que falleció dos días más tarde por un traumatismo craneoencefálico.

El fiscal de Lyon, Thierry Dran, ofrecerá más detalles sobre el avance de la investigación a lo largo de la tarde.

Entre los arrestados figuran dos colaboradores directos Arnault, lo que ha colocado a su partido en el centro de las críticas del resto del arco parlamentario y se han multiplicado las peticiones de su salida de la Asamblea Nacional.

Algo que rechazó el portavoz del partido izquierdista, Manuel Bompard, en la radio France Info, con el argumento de que «el empleador no es responsable de los actos de su empleado».

La familia del joven fallecido llama a la calma

Fabien Rajon, abogado de la familia de Deranque, aseguró este jueves a la radio RTL que sus padres rechazan cualquier incitación a la violencia y piden calma.

Aseguró que no participarán en la manifestación que grupos de extrema derecha han convocado para el próximo sábado en Lyon y que piden que se celebre «con calma y sin expresiones políticas».

Una marcha que el alcalde de la ciudad, el ecologista Grégory Doucet, pidió que se prohíba «por riesgo de incidentes», una posibilidad que está siendo evaluada por la Prefectura (delegación del Gobierno).

El letrado de la familia indicó que cuenta con elementos que permiten demostrar que Quentin fue víctima de una persecución voluntaria y planificada con el objeto de matarle, por lo que presentaron una denuncia por «asesinato en banda organizada».

Relató que su cliente y otros dos amigos, que habían acudido a una manifestación de un grupo de extrema derecha en contra de la conferencia de una polémica eurodiputada de LFI, fueron perseguidos, antes de ser rodeados y linchados.

Rajon describió a Deranque como un individuo no violento, de talla pequeña y que no estaba preparado para una pelea, al tiempo que anunció acciones legales contra quienes apunten a su militancia radical en cualquier movimiento.

Entre los detenidos se encuentra Jacques-Elie Favrot, mano derecha del diputado Arnault, cuyo abogado, Bernard Sayn, aseguró que su cliente está «destrozado», que ha confesado su presencia en el lugar del crimen pero ha negado ser el autor de los golpes que provocaron la muerte de Quentin, así como haber organizado la pelea para matar al joven. EFE

lmpg/cat/cg