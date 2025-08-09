Macron tras hablar con Zelenski: El futuro de Ucrania no puede dictarse sin los ucranianos

París, 9 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvo este sábado una conversación con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, tras la cual aseguró que «el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos», en respuesta a la reunión que mantendrán los presidentes de Rusia y Estados Unidos este viernes.

«El futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos que luchan por su libertad y su seguridad desde hace casi tres años. Los europeos también obligatoriamente parte de la solución porque de ello depende su seguridad», aseguró en la red social X Macron, que también mantuvo contactos con los jefes de Gobierno de Alemania, Friedrich Merz, Reino Unido, Keir Starmer.

Estas conversaciones se producen después de que Washington y Moscú anunciaran un encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin el próximo viernes en Alaska para avanzar sobre un acuerdo de paz sobre Ucrania que Zelinski se ha apresurado a decir que no aceptará si conlleva cesiones territoriales.

Macron reiteró que Europa debe «trabajar con un espíritu de unidad apoyándose en las labores lanzadas en el marco de la ‘coalición de voluntarios'» que él mismo impulsó hace unos meses para preparar la vigilancia de un eventual acuerdo de paz.

«Seguiré coordinándome estrechamente con el presidente Zelenski y con nuestros socios europeos», señaló el presidente francés. EFE

