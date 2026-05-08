Macron viaja a África para celebrar una cumbre con fin de impulsar alianzas estratégicas

3 minutos

París, 8 may (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, emprende a partir de este sábado una nueva gira por África, que le llevará a Egipto, Kenia y Somalia, y que tendrá como momento clave una cumbre África-Francia el lunes y martes en Nairobi enfocada en impulsar inversiones y alianzas económicas.

Organizada conjuntamente por París y Nairobi, la cumbre denominada ‘Africa Forward’ (África Adelante) se celebrará en la capital keniata los días 11 y 12 y será la primera organizada en un país anglófono, señalaron fuentes del Elíseo.

Además, constituirá la primera reunión de este tipo bajo la presidencia de Macron con participación de jefes de Estado y de Gobierno africanos desde que llegó al poder en 2017 y a un año de que termine su segundo y último mandato, añadieron.

«El objetivo es consolidar una nueva etapa de cooperación con los países africanos», señalaron las fuentes de la Presidencia francesa.

La elección de Nairobi demuestra un claro deseo de Francia de diversificar sus relaciones más allá de su tradicional esfera de influencia francófona y fomentar una cooperación duradera con los países anglófonos, que históricamente han tenido un papel menos relevante en la diplomacia económica francesa.

La cumbre se celebra en un momento difícil para la influencia de Francia en el continente, particularmente en África Occidental.

Países como Mali, Burkina Faso y Níger han expulsado a las tropas francesas, han reducido la cooperación militar con París y se han alineado cada vez más con socios como Rusia, pero también China, Turquía, los estados del Golfo y Estados Unidos.

En ese contexto, la cumbre busca ahora «proyectar una relación renovada con África, orientada hacia el futuro», apuntaron las fuentes del Elíseo.

Bajo el lema ‘Alianzas África-Francia para la Innovación y el Crecimiento’, la primera jornada de la cumbre, prevista para el lunes, estará centrada en un foro de negocios, aunque también incluirá actividades vinculadas al deporte, la restitución de patrimonio cultural africano y encuentros con estudiantes.

El martes se desarrollará la sesión política e institucional con los líderes africanos, aunque las cuestiones económicas seguirán siendo prioritarias, según las fuentes.

En esta cita, las comunidades empresariales francesa y africana participarán activamente en la identificación de nuevas oportunidades de colaboración en sectores estratégicos como la tecnología, las infraestructuras y la energía.

Antes de llegar a Kenia, Macron hará escala en Egipto el sábado, donde inaugurará junto al presidente, Abdelfatah Al Sisi, la Universidad Senghor de la Francofonía, en Alejandría, un campus moderno orientado hacia África.

Al día siguiente, Macron llegará a Nairobi para mantener una reunión bilateral con el presidente keniano, William Ruto, considerado por París un aliado estratégico y al que ha invitado a la cumbre del G7 de junio en Evian (sureste de Francia).

Una vez concluida la cumbre, Macron viajará el miércoles a Adís Abeba, donde visitará por primera vez la sede de la Unión Africana y mantendrá una reunión con su presidente, Mahamoud Ali Youssouf, y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. También tiene prevista una entrevista con el primer ministro somalí, Abiy Ahmed. EFE

cat/psh