Macron y el primer ministro griego muestran en persona a Chipre su apoyo ante ataques

2 minutos

Nicosia, 9 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, visitan este lunes Chipre para expresar en persona al país, que preside este semestre la UE, su apoyo, también militar, tras los ataques con drones de fabricación iraní lanzados desde el Líbano.

Los dos aliados comunitarios tienen previsto reunirse hoy con el presidente chipriota, Nikos Jristodulidis, después de que un dron de fabricación iraní impactara en la base militar británica de Akrotiri.

Según Nicosia, el aparato fue lanzado desde el Líbano, donde opera Hizbulá, un grupo chií aliado de Irán y considerado terrorista por la Unión Europea.

Pocas horas después, otros dos drones fueron interceptados en aguas próximas a la isla, según explicó el ministro de Exteriores, Constantinos Kombos, al canal griego ERTnews.

La Presidencia francesa ha indicado que la reunión busca «mostrar la solidaridad de Francia con Chipre» y reforzar junto a los socios comunitarios «la seguridad en torno a Chipre y en el Mediterráneo oriental, para contribuir a la desescalada en la región», en el contexto de la guerra desatada por los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán.

Los tres mandatarios se reunirán en la base aérea Andreas Papandreou, donde ya operan cuatro cazas F-16 enviados por Grecia.

Este país ha enviado también dos fragatas, mientras que Francia tiene ya operativo en Chipre otro buque de este tipo y Alemania uno más.

España, Italia y Reino Unido también han anunciado el envío de buques de guerra para proteger a Chipre.

Jristodulidis aseguró el sábado que tras los recientes ataques con drones iraníes, su país pediría lo antes posible una adhesión a la OTAN siempre y cuando las condiciones políticas y las relaciones con Turquía lo permitieran.

A la tensión generada por los ataques se suma el anuncio este lunes de Turquía de que desplegará seis cazas F-16 y sistemas antiaéreos en el norte ocupado de la isla.

La isla de Chipre se encuentra dividida desde 1974, cuando el Ejército turco invadió el norte de la isla en respuesta a un golpe de Estado, impulsado por la entonces junta militar griega, que aspiraba a la unión con Grecia.

Desde entonces la isla permanece dividida, en el sur se encuentra la República de Chipre, de mayoría grecochipriota y perteneciente a la UE pero no a la OTAN.

En el norte se encuentra la RTNC, de mayoría turcochipriota, sólo reconocida por Turquía, que mantiene en ese territorio decenas de miles de soldados.EFE

fl-as/ll/jgb