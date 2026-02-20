Macron y Starmer convocan a la coalición de voluntarios en cuarto aniversario de guerra

París, 20 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresidirán una reunión de la coalición de voluntarios por videoconferencia el próximo martes, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, anunció este viernes el Palacio del Elíseo.

Mientras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania se adentra en su quinto año, los 35 países que participan en esta coalición, formada para reforzar el apoyo internacional a Kiev, volverán a debatir y reafirmar su compromiso con Ucrania y con la búsqueda de una paz justa, sólida y duradera que garantice la seguridad del país y de Europa, señaló la Presidencia francesa.

La reunión virtual de la coalición sigue a otros encuentros celebrados en los últimos meses en París, Londres y Berlín, donde los líderes aliados han abordado la necesidad de establecer un marco de garantías de seguridad y apoyar un eventual cese de hostilidades y las negociaciones de paz, con especial atención a la coordinación con Estados Unidos y otros socios.

Creada en marzo de 2025 a iniciativa de Francia y Reino Unido, la coalición de voluntarios ha sido concebida como una plataforma multilateral para mantener y ampliar el respaldo político, económico y, en su caso, de seguridad a Ucrania frente a la agresión rusa, enfrentando los desafíos de un conflicto que ha tenido un gran coste humano y geopolítico desde su inicio el 24 de febrero de 2022.

Entre sus miembros figuran la mayoría de los países europeos, Canadá, Turquía, representantes de la OTAN y de la Unión Europea, además de emisarios de Estados Unidos. Su estructura contempla un liderazgo franco-británico y la participación de otros aliados en tareas de seguridad aérea, marítima y terrestre.

Durante 2025, la coalición avanzó hacia la creación de una fuerza multinacional que podría desplegarse en Ucrania una vez alcanzado un alto el fuego, con el fin de garantizar el cumplimiento de un eventual acuerdo de paz y reforzar la disuasión frente a eventuales agresiones rusas.

En septiembre del año pasado, 26 países se comprometieron a aportar tropas o apoyo logístico, y en enero los líderes firmaron en la capital francesa la Declaración de París, que establece un sistema de garantías políticas y jurídicamente vinculantes para Ucrania.

Las garantías de seguridad se estructuran en tres niveles: el fortalecimiento del ejército ucraniano como primera línea de defensa, la implicación directa de los países de la coalición en la protección del espacio aéreo, marítimo y terrestre, y el respaldo de Estados Unidos en caso de reanudación de la guerra. Estas medidas serán supervisadas por mecanismos internacionales de verificación y una fuerza de observación liderada por Washington.

En la actualidad, la coalición de voluntarios continúa trabajando en la convergencia entre Europa, Ucrania y Estados Unidos para definir los mecanismos de supervisión del alto el fuego y coordinar la respuesta ante posibles violaciones del mismo. Su propósito es consolidar una paz sólida y duradera en Ucrania mediante cooperación militar, política y económica sostenida. EFE

