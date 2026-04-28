Madagascar declara ‘persona non grata’ a un diplomático francés por «desestabilización»

3 minutos

Nairobi, 28 abr (EFE).- Un diplomático de la embajada de Francia en Madagascar fue declarado ‘persona non grata’ en el país insular africano tras una investigación en la que se descubrió su supuesta participación en acciones de «desestabilización», informó este martes el Ministerio de Exteriores malgache.

«El embajador de Francia en Madagascar, Arnaud Guillois, fue convocado al Ministerio de Exteriores (…), se le informó de la decisión del Gobierno respecto a un empleado de la embajada de Francia en Antananarivo, quien será declarado ‘persona non grata’ debido a una conducta considerada incompatible con su estatus», publicó el Ministerio en la red social X.

Este funcionario francés, del que no se detalló el nombre ni el cargo, fue acusado de participar en «actos de desestabilización» junto con otros ciudadanos malgaches y extranjeros, después de una investigación realizada por las «autoridades competentes».

Por último, Madagascar enfatizó su compromiso de respetar los principios que rigen las relaciones diplomáticas con base en la «confianza mutua» y el «respeto a la soberanía nacional».

Según la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, la declaración de ‘persona non grata’ suele conllevar la expulsión del diplomático que recibe esa designación en un plazo razonable.

El comunicado se publicó diez días después de que fuera detenido al coronel y médico militar malgache Patrick Rakotomamonjy por su presunta implicación en un plan para asesinar al actual presidente del país, coronel Michael Randrianirina, aunque las autoridades no han relacionado ese hecho con el incidente diplomático.

Madagascar, excolonia francesa, estrechó los lazos con Rusia en los últimos meses después de que Randrianirina, líder de la junta militar que en octubre de 2025 dio un golpe de Estado tras unas protestas masivas impulsadas por la juventud, se reuniera en Moscú a mediados de febrero con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Unos días después de su visita al Kremlin, Randrianirina también viajó a París para reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, encuentro en el que ambos gobiernos acordaron fortalecer su relación política, apoyar a la población y al desarrollo económico de Madagascar y continuar su cooperación en materia de seguridad y defensa, con en base en el respeto mutuo de la soberanía nacional.

Macron también celebró el compromiso de las autoridades malgaches de restablecer la normalidad constitucional en el país y de responder a las «legítimas aspiraciones» de la población, y expresó su deseo de que este proceso lleve a unas elecciones libres y transparentes.

En marzo, las autoridades de Madagascar se comprometieron a celebrar elecciones democráticas en un plazo de 24 meses. EFE

pmc/pa/Rcf