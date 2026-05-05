Madonna llega a la Met Gala con una enigmática performance

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Nueva York, 4 may (EFE).- La diva del pop Madonna llegó este lunes a la Met Gala haciendo una enigmática performance en torno a un tocado con un barco fantasma que lucía sobre la cabeza, y con música etérea de fondo.

La cantante de ‘Like a Virgin’ iba acompañada de varias jóvenes de diferentes razas, vestidas con túnicas transparentes y con un velo en los ojos, que sujetaban a su vez una tela que las unía a la estrella.

Madonna, asistente regular al evento benéfico del instituto de moda del museo metropolitano de Nueva York, se detuvo ante la prensa en la alfombra roja y miró desafiante, pero no contestó preguntas.

Este mismo lunes, la Reina del Pop sorprendió con un video en sus redes sociales en donde sale acompañada de Anna Wintour, en el que revela la fecha de estreno de su nuevo álbum, ‘Confessions on a Dance Floor 2’, para el 3 de julio.

Wintour es la mente de la Met Gala, que este año tiene la temática «la moda es arte», lema que muchos invitados se tomaron al pie de la letra, luciendo obras conocidas, o haciendo interpretaciones libres. EFE

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