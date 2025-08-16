The Swiss voice in the world since 1935

Madonna se regala asistir al tradicional Palio de Siena el día de su cumpleaños

Roma, 16 ago (EFE).- La cantante estadounidense Madonna asistió al Palio de Siena, la tradicional carrera de caballos que se celebra en la ciudad italiana, con motivo de su 67 cumpleaños, que vuelve así a celebrar en Italia.

La artista asistió evento desde el Palazzo Pannocchieschi d’Elci, una de las residencias nobiliarias más antiguas de Siena, con vistas privilegiadas a la «mossa», la línea de salida de la competición.

Desde allí presenció el segundo Palio del año, dedicado a la Virgen de la Asunción, que reunió a diez «contrade», o distritos históricos de la ciudad, en una de las citas más esperadas del calendario festivo italiano.

El Palio de Siena, de origen medieval, es una colorida tradición que mezcla competición hípica y fiesta popular.

La carrera se celebra dos veces al año: el 2 de julio, en honor a la Virgen de Provenzano, y el 16 de agosto, en honor a la Asunción de la Virgen.

Aunque sus raíces se remontan a la Edad Media, la primera edición con reglamento oficial se celebró en 1644, y algunas de sus normas aún se aplican en la actualidad.

Una vez finalizada la carrera, Madonna y una treintena de invitados se dirigirán al Grand Hotel Continental de Siena para una celebración privada de su cumpleaños, según medios locales.

La presencia de la intérprete de «Like a Virgin» no pasó desapercibida, y atrajo la atención de muchos de los asistentes al evento.

Madonna eligió nuevamente Italia para festejar su aniversario, tras haber visitado Pompeya en las mismas fechas el año pasado.EFE

