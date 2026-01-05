Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos

Nueva York, 5 ene (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante su primera comparecencia.

«Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente», declaró Maduro preguntado en el tribunal.

El líder venezolano aseguró no haber visto su acusación antes de comparecer en el tribunal y desconocer sus derechos.

Poco después, Flores se declaró «no culpable, completamente inocente».

Al principio de la audiencia, preguntado por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, el mandatario se presentó en español como el presidente de Venezuela y aseguró que se encontraba «secuestrado» en suelo estadounidense.

«Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas», afirmó.

Por otra parte, los letrados solicitaron atención médica para ambos porque, según dijeron, tienen «problemas de salud».

El letrado Mark Donnelly afirmó que Flores «sufrió lesiones importantes durante su secuestro» y sugirió que podría tener una fractura o contusiones graves en las costillas.

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante el tribunal de Nueva York después de haber sido arrestados el pasado sábado en Caracas en un operativo de las fuerzas estadounidenses y trasladados a Estados Unidos para ser juzgados bajo la jurisdicción estadounidense.

La acusación en contra de Maduro por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020, fue ampliada para incluir a su esposa y añadir más cargos.

Los nuevos cargos le acusan de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas.

Su esposa está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red. EFE

