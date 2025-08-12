Mali detiene a su ex primer ministro Choguel Maiga por presunta corrupción

Bamako, 12 ago (EFE).- El ex primer ministro de Mali Choguel Maiga (2021-2024) fue puesto este martes bajo detención preventiva en Bamako, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras durante su gestión, informó su defensa en un comunicado.

Maiga, quien en los últimos meses había lanzado duras críticas contra la junta militar que gobierna el país desde 2020, fue arrestado tras ser citado por la fiscalía para un interrogatorio relacionado con acusaciones de malversación de fondos públicos, según la nota.

Junto a Maiga, fueron detenidos su exdirector de gabinete, Issiaka Ahmadou Singaré, y tres exdirectores administrativos y financieros de la Presidencia del Gobierno.

Figura política de peso, Maiga fue el principal líder civil de la junta hasta su destitución en noviembre de 2024, después de criticar la negativa de los militares a ceder el poder a una autoridad civil electa.

El 14 de noviembre de ese año, acusó al jefe de la junta militar Assimi Goita de tomar la «decisión unilateral» de prolongar indefinidamente la transición. Una semana después, fue destituido y reemplazado por el general Abdoulaye Maiga.

Su salida supuso la ruptura definitiva entre la junta y el movimiento popular M5-RFP, que había liderado las protestas contra el expresidente Ibrahim Boubacar Keita (2013-2020) y apoyado el golpe de Estado de 2020.

Se trata del segundo ex primer ministro detenido por las autoridades militares en pocos días.

El pasado 1 de agosto, la Justicia maliense ordenó prisión preventiva para el ex jefe de Gobierno Moussa Mara (2014-2015), acusado de «atentar contra la reputación del Estado» tras publicar un mensaje en redes sociales en el que expresaba su apoyo a los presos de opinión. EFE

