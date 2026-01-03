Mamdani tilda de «acto de guerra» la captura de Maduro anunciada por Trump

1 minuto

Nueva York, 3 ene (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tildó este sábado de «acto de guerra» y «violación del derecho federal e internacional» la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que anunció esta madrugada Estados Unidos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Mamdani advirtió de que esta «operación unilateral para cambiar el régimen venezolano» no solo afecta a terceros países, sino que también tiene repercusiones directas en la ciudad.

«Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional», aseveró en referencia a la operación anunciada por el presidente Donald Trump. EFE

