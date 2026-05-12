Mamdani y gobernadora de Nueva York acuerdan más fondos para cerrar déficit presupuestario

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Nueva York, 12 may (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, ambos demócratas, anunciaron este martes un acuerdo por el que la administración local recibirá 4.000 millones de dólares adicionales para cerrar su déficit presupuestario.

Según un comunicado, el gobierno estatal de Nueva York se ha comprometido, apoyado por la legislatura estatal, a aportar un total de 8.000 millones de dólares en un plazo de dos años para la Gran Manzana, lo que permitiría a Mamdani cerrar el déficit de 12.000 millones que achaca a su antecesor en el cargo, Eric Adams.

El presupuesto final de Nueva York para el ejercicio 2026-2027 se conocerá esta tarde, pero este acuerdo ha sido anunciado entre informaciones sobre que Mamdani cejará así en su empeño de elevar los impuestos a la propiedad y usar reservas de emergencia para cerrar el déficit.

Hochul señaló, citada en la nota, que su acuerdo presupuestario con Mamdani permitirá cumplir las promesas de campaña del alcalde de ofrecer cuidados infantiles universales y seguir financiando servicios de educación, seguridad pública, infraestructuras y recursos de primera necesidad.

El acuerdo también se produce en un momento clave para la gobernadora, que busca la reelección en noviembre y ha bajado puntos en las encuestas de popularidad, aunque sigue por delante de su rival republicano, Bruce Blakeman, en un estado tradicionalmente considerado bastión demócrata.

La semana pasada, Hochul y los líderes legislativos estatales alcanzaron un acuerdo presupuestario preliminar de 268.000 millones de dólares que contempla un nuevo impuesto a viviendas de lujo utilizadas como segundas residencias y medidas de protección para inmigrantes frente a acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ese polémico nuevo impuesto anunciado por Hochul y Mamdani prevé recaudar unos 500 millones de dólares mediante un gravamen a propiedades valoradas en más de cinco millones de dólares cuyos propietarios no residan permanentemente en el estado, una medida que afectaría a unas 13.000 viviendas y apartamentos de lujo. EFE

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