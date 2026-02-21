Manifestación bajo fuerte tensión en Lyon en homenaje del ultra muerto por una paliza

Lyon (Francia), 21 feb (EFE).- Una manifestación comenzó este sábado en Lyon bajo fuertes medidas de seguridad y en medio de una gran tensión en homenaje al joven ultra que murió hace una semana por la paliza que recibió en un enfrentamiento con activistas de extrema izquierda.

Entre los asistentes a esta marcha, que partió de la plaza Jean Jaurès convocada por una asociación antiabortista ultracatólica, había jóvenes vestidos de negro, algunos con la cara tapada, pero también personas mayores.

Algunas personas repartían pegatinas con la imagen del joven muerto en las que se podía leer «Quentin, asesinado por la milicia de (Jean-Luc) Mélenchon», en alusión al líder de La Francia Insumisa (LFI), y haciendo referencia a los vínculos más o menos directos de algunos de los inculpados con el partido de la izquierda radical.

La organizadora, Aliette Espieux, pidió que la manifestación se desarrollara sin violencia y subrayó de que si había personas con pasamontañas o encapuchadas se corría el riesgo de que la manifestación se detuviera.

El desfile se debe desarrollar por un recorrido de alrededor de 1,5 kilómetros, hasta las proximidades del lugar en el que Quentin Deranque recibió la paliza el pasado día 12 que le provocó la muerte dos días después en el hospital en el que fue ingresado.

Deranque había acudido poco antes a una protesta en la facultad de Sciences Po de Lyon contra una conferencia de la eurodiputada de LFI Rima Hassan y a partir de ahí se produjo un enfrentamiento con miembros de la Joven Guardia, un grupúsculo de extrema izquierda disuelto el pasado mes de junio por su acción violenta.

La responsable de la Prefectura de Lyon, Fabienne Buccio, advirtió antes de la manifestación que las fuerzas del orden no iba a tolerar «el menor incidente» ni antes, ni durante, ni después de la marcha, y por eso se desplegó «un dispositivo muy adaptado a la situación» sobre el que no quiso dar el número total de agentes implicados.

Buccio también autorizó que dos drones estén vigilando la ciudad de Lyon desde el aire durante todo el fin de semana porque, más allá del recorrido de la manifestación, el riesgo puede venir después de la disolución en otros puntos de la ciudad.

La familia del joven muerto se ha desmarcado de esta manifestación, que algunos políticos habían pedido al Gobierno que prohibiera por la posibilidad de que degenerara en disturbios, como el alcalde de Lyon, el ecologista Grégory Doucet, que insistió en que no quería «que Lyon sea la capital de la ultraderecha».

Jordan Bardella, el presidente del gran partido de la extrema derecha, la Agrupación Nacional (RN), también quiso desmarcarse de esta convocatoria y afirmó esta mañana que su formación no tiene «ningún vínculo de cerca o de lejos con organizaciones de ultraderecha».

El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo esta mañana un llamamiento «a todo el mundo a la calma» e insistió en que en democracia «ninguna violencia es legítima» y contra ella «hay que ser totalmente intratables». EFE

