Manifestaciones en ciudades italianas contra del ataque estadounidense en Venezuela

Roma, 3 ene (EFE).- Varios cientos de personas han protestado este sábado en diferentes ciudades de Italia, como Roma, Nápoles (sur) o Milán (norte), por el ataque de Estados Unidos en Venezuela que ha derivado en la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Las protestas han sido convocadas por partidos políticos de extrema izquierda como ‘Potere al Popolo’, asociaciones comunistas y sindicatos como Cobas, la Unión Sindical de Base o la CGIL.

En Nápoles, unas 200 personas se han congregado a las puertas del consulado venezolano con una pancarta que rezaba ‘Quiten las manos de Venezuela’, según informan los medios locales.

«La voluntad de los pueblos de liberarse del colonialismo y de determinar su futuro son incompatibles con el imperialismo americano y de sus aliados», ha arremetido en un comunicado el sindicato USB, avanzando su movilización «inmediata» en todo el país.

Otro centenar de personas se congregó frente al consulado de Estados Unidos en Milán, en una protesta organizada por el sindicato CGIL y la Asociación Nacional de Partisanos (ANCI) y que contó con la presencia de políticos del opositor Movimiento 5 Estrellas.

El partido Refundación Comunista y otras organizaciones han llamado desde sus redes sociales a manifestarse hoy en el centro de Roma, muy cerca de la embajada estadounidense en la capital italiana, así como en otros puntos del país.

Italia, donde residen unos 17.000 venezolanos según datos del 2024 del Instituto Nacional de Estadística, vivirá presumiblemente nuevas protestas en los próximos días y el lunes varios sindicatos y asociaciones han convocado una manifestación en Roma.

En Génova (norte), la comunidad venezolana ha organizado esta noche una vigilia de oración para pedir «paz, justicia y libertad» para su país y en favor de «la libertad y la democracia».

El Gobierno de Italia de Giorgia Meloni ha considerado este sábado «legítimo» el ataque de Estados Unidos en Venezuela para defenderse del narcotráfico, aunque precisando que la intervención militar de un país extranjero no es «la vía» para acabar con una dictadura.

«Coherentemente con la histórica posición de Italia, el Gobierno cree que la acción militar exterior no es la vía a recorrer para poner fin a regímenes totalitarios pero al mismo tiempo considera legítima una intervención de naturaleza defensiva contra ataques híbridos a su propia seguridad, como el caso de entidades estatales que alimentan y favorecen el narcotráfico», alegó en un comunicado

Los partidos de la oposición han pedido la comparecencia inmediata del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, en el Parlamento.

La diplomacia de Italia ha asegurado su atención a la comunidad italiana en el país caribeño, donde residen unas 160.000 personas con nacionalidad italiana o doble nacionalidad por sus antepasados. EFE

