Manifestantes contra AfD retrasan el congreso de refundación de su organización juvenil

Berlín, 29 nov (EFE).- El congreso del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) no pudo comenzar como estaba previsto este sábado a las 9.00 GMTdebido a las manifestaciones que discurren en Giessen, ciudad del oeste alemán donde esa formación tiene previsto refundar su organización juvenil.

Según reconocieron a EFE fuentes de AfD, puede ser que debido a las manifestaciones haya retrasos y todavía no haya empezado el congreso ni la retransmisión del mismo.

Medios como la televisión privada NTV indicaron que en el interior de la sala de la feria de muestras de Giessen sólo había unoss 300 representantes de AfD del millar que se esperaban para poder iniciar el evento, contra el que se prevé que protesten una treintena de manifestaciones que esperan convocar a unas 50.000 personas.

Tampoco habría podido llegar a la sala Jean-Pascal Hohm, diputado regional en el estado federal oriental de Brandeburgo de 28 años y que se perfila como nuevo líder de las juventudes de AfD.

Tras la disolución de la «Joven Alternativa» (JA) el pasado mes de marzo, AfD quiere en Giessen refundar su organización juvenil en una ciudad que vive un fin de semana convulso por las movilizaciones de rechazo contra el partido de ultraderecha, la principal fuerza de la oposición en el Parlamento germano.

Hay desplegado un amplio dispositivo policial en la ciudad, que desde primera hora vio producirse las primeras manifestaciones, que incluyeron intentos por entorpecer e el tráfico en Giessen. EFE

