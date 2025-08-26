Manifestantes en Israel exigen un acuerdo sobre los rehenes en Gaza

afp_tickers

5 minutos

Varios miles de manifestantes que exigen el fin de la guerra en la Franja Gaza y la liberación de los rehenes salieron el martes a las calles en Israel, coincidiendo con una reunión del gabinete de seguridad que podría abordar la reanudación de las negociaciones para una tregua en el territorio palestino.

La reunión se anunció el lunes por la noche, tras los ataques israelíes contra el hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, que causaron la muerte de cinco periodistas, tres de los cuales colaboraban con Al Jazeera, Reuters y AP.

El ejército israelí afirmó el martes que ese ataque tenía como objetivo «una cámara colocada por Hamás en la zona del hospital Nasser, utilizada para observar la actividad de las tropas con el fin de dirigir actividades terroristas contra ellas».

Añadió que en el ataque, en el que un total de 20 personas perdieron la vida, murieron seis «terroristas». Ninguno de los seis nombres divulgados corresponden a los reporteros fallecidos.

Según medios de comunicación israelíes, la reunión del gabinete de seguridad podría abordar la reanudación de las negociaciones para una tregua tras una propuesta de los mediadores (Catar, Egipto y Estados Unidos), aceptada por Hamás.

Catar declaró que sigue «esperando» la respuesta israelí sobre esta propuesta, que contemplaría una tregua acompañada de la liberación de los rehenes.

A primera hora del martes, unos 400 manifestantes bloquearon calles en Tel Aviv, ondeando banderas israelíes y levantando fotos de los rehenes, según periodistas de AFP.

La prensa israelí informó de otras manifestaciones cerca de una sede de la embajada estadounidense en la ciudad, así como frente a las casas de varios ministros en todo el país.

– Sentarse a la mesa –

«Exigimos que nuestros líderes se sienten a la mesa de negociaciones y no se levanten hasta que se haya alcanzado un acuerdo», urgió Hagit Chen, cuyo hijo está cautivo en Gaza.

Yehuda Cohen, padre de otro rehén, también pidió que se llegue a un acuerdo. «Mi hijo Nimrod debe ser liberado», rogó.

Por la noche, cientos de personas se manifestaron frente a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén, en el momento en que debía celebrarse la reunión del gabinete.

En Tel Aviv, varios miles de personas participaron en una concentración de solidaridad con las familias de los rehenes. «Lo más importante ahora mismo es que los rehenes regresen lo antes posible, porque cada minuto cuenta», afirmó Carmel Madmon, de 37 años.

De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023, durante el ataque de Hamás contra Israel que desencadenó la guerra en Gaza, 49 siguen retenidas allí, de las cuales al menos 27 habrían fallecido, según el ejército israelí.

La semana pasada, Netanyahu ordenó sostener conversaciones inmediatas para asegurar la liberación de los cautivos en Gaza, sin citar la propuesta de los mediadores.

Según fuentes palestinas, esta contempla la liberación escalonada de rehenes a lo largo de un alto el fuego inicial de 60 días a cambio de la liberación de presos palestinos en Israel.

En paralelo, el dirigente israelí aprobó un plan para que el ejército tome Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino, lo que desató temores por la seguridad de los rehenes y una nueva ola de protestas de decenas de miles de personas en las calles.

– «Una gota en el océano» –

El gobierno de Netanyahu enfrenta presión dentro y fuera del país para que ponga fin a su campaña en Gaza, donde la guerra provocó una crisis humanitaria y devastó gran parte del territorio palestino.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió el martes que la ayuda que Israel permite ingresar a Gaza es insuficiente ante la situación de hambruna en la Franja.

Carl Saku, un responsable del PMA, indicó a AFP que ha habido un «pequeño aumento» en la entrada de ayuda, con unos 100 camiones diarios, pero que «todavía es una gota en el océano para asistir a unas 2,1 millones de personas».

Al día siguiente del ataque en Jan Yunis tanto oenegés como potencias mundiales, incluidos aliados firmes de Israel, expresaron su conmoción.

Netanyahu dijo lamentar lo que calificó como un «accidente trágico».

La ONU instó el martes a Israel a no solo investigar sus mortíferas incursiones, sinto también a «obtener resultados».

La guerra en Gaza ha tenido un balance trágico para los periodistas con cerca de 200 reporteros muertos en casi dos años de conflicto, según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras.

El conflicto estalló con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales.

La ofensiva israelí en Gaza ha matado al menos a 62.819 palestinos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamás-, que la ONU considera fiables.

bur-glp-ds/acc/smw/mas-hgs-meb/mb