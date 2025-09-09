Manifestantes en Nepal atacan las residencias de ministros y líderes políticos

Katmandú, 9 sep (EFE).- Manifestantes del movimiento juvenil autodenominado ‘Generación Z’ (nacidos entre 1997 y 2012) atacaron este martes las residencias de ministros y altos cargos políticos en Katmandú y otros distritos de Nepal, en un nuevo episodio de protestas contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales que han dejado una veintena de muertos.

La protesta tuvo como uno de los objetivos la casa del ministro de Comunicación, Prithvi Subba Gurung, que fue atacada con fuego por los manifestantes, mientras también apedreaban las residencias del viceprimer ministro, Bishnu Paudel, y del ex primer ministro y líder de la oposición, Bahadur Deuba.

Además, los manifestantes prendieron fuego a las oficinas del Congreso Nepalí y del Partido Comunista de Nepal Marxista Leninista Unificado (CPN-UML), de la coalición gobernante de Nepal.

También fueron atacadas las viviendas del exministro del Interior Ramesh Lekhak, que dimitió ayer de su cargo, y otros líderes políticos del CPN-UML y maoístas.

La residencia personal del presidente de Nepal, Ram Chandra Poudel, fue vandalizada por manifestantes que lograron entrar en ella.

En las calles, la Policía arremetió contra protestantes en varios puntos de Katmandú, pero hasta ahora no se han registrado nuevas víctimas mortales.

Ayer, en la primera jornada de protestas violentas en Nepal murieron 19 jóvenes y más de 300 resultaron heridos, lo que ha derivado en una crisis para el Gobierno del primer ministro, K.P. Sharma Oli, que en las últimas 24 horas se ha enfrentado a la dimisión de varios miembros de su Ejecutivo.

El último el ministro de Agua Potable, Pradeep Yadav, que siguió al de Agricultura, Ramnath Adhikari, que presentó su renuncia acusando al gobierno de «comportamiento dictatorial» en la respuesta a las protestas de manifestantes.

El Gobierno de Nepal levantó la pasada madrugada el veto a las plataformas de redes sociales que había entrado en vigor el pasado jueves, sin que esto haya logrado limitar las protestas por el momento. EFE

