Manifestantes exigen justicia por asesinato de una conductora de Uber en Ciudad de México

3 minutos

Ciudad de México, 13 ene (EFE).- Decenas de personas se manifestaron este lunes en Ciudad de México para exigir justicia por Karla Patricia Cortés, una conductora de taxi de aplicación Uber asesinada en diciembre de un disparo en la cabeza mientras trabajaba.

“Mi mamá fue asesinada el 29 de diciembre del 2024 mientras realizaba un viaje de Uber. Ella era conductora de Uber. Trabajaba 24/7 como trabajadora de Uber y bueno, pues a las 5 de la tarde se registró su último viaje, ella fue encontrada sin vida en la calle de Glicerina», dijo a EFE Brisa García, una de sus dos hijas.

Brisa, quien estuvo acompañada por integrantes de colectivos feministas y de la comunidad trans, señaló que en estos días ha salido a las calles a exigir justicia por el feminicidio de su madre y para que la empresa se responsabilice por las consecuencias del crimen.

“(Lamento) la nula respuesta y deshumanización sobre el caso de mi mamá. No es la primera mujer que matan en este país, en México se matan aproximadamente a 11 mujeres al día, somos el segundo país con más transfeminicidios en el mundo y bueno, yo quiero que Uber se responsabilice totalmente, que dé una respuesta humana”, exigió.

Los manifestantes cerraron por un momento el Paseo de la Reforma, la principal avenida de la capital, para pedir que la plataforma proporcione toda la información que posea para encontrar al responsable del asesinato y conseguir una reparación del daño.

“Necesitamos reparaciones integrales sobre lo que le pasó a mi mamá. (Ellos hicieron un) pronunciamiento el 4 de enero del 2025 donde ellos dicen que acompañan mi dolor, pero no se han presentado ni a la Fiscalía ni a ningún proceso legal», sostuvo.

Aseguró que el único contacto con la empresa ha sido mediante un chat automatizado de la red social X.

“Para mí, no es un contacto ni una comunicación, para mí solamente es una respuesta automatizada”, aseveró.

Por ello, dijo, solicitan que Uber haga una reparación integral del daño “apta y humana”, especialmente tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada en diciembre pasado por el Congreso mexicano, para otorgar derechos laborales a los trabajadores de estas aplicaciones.

“Yo quiero que la aplicación, que la empresa multinacional Uber, que tiene presencia en más de 20 países y que ya hay registro que ha financiado todos los gastos funerarios sobre sus conductores y en México no, se hagan responsables, se posicionen, porque no solamente perdieron a una trabajadora perdieron a la mejor y yo me quedé sin mi mamá”, comentó Brisa.

Los inconformes mostraron pancartas con leyendas como ‘Ni una conductora más’ y ‘Condiciones dignas para las trabajadoras’, entre otras, además realizar pintas en las bardas que rodean al monumento del Ángel de la Independencia.

Según las cifras oficiales, tan solo entre enero y septiembre de 2024, hubo 2.624 asesinatos de mujeres en México, de los que 598 se investigan como feminicidios, crímenes por razones de género, y 2.026 como homicidios dolosos. EFE

csr/ppc/enb

(foto)(video)