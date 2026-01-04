Manifestantes protestan en Montevideo contra el «ataque imperialista» a Venezuela

Montevideo, 3 ene (EFE).- Cientos de manifestantes participaron este sábado en Montevideo de una marcha apoyada por la central sindical PIT-CNT y el oficialista Frente Amplio contra el «ataque imperialista de Estados Unidos a Venezuela».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó hoy que su país llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» e indicó que «su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

Luego, aseguró que ambos fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serían llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo.

La concentración comenzó en una plaza del centro de la capital uruguaya y desde allí quienes se sumaron marcharon hasta la embajada del país norteamericano portando banderas venezolanas y pancartas.

Al sumarse a la convocatoria, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió un comunicado en solidaridad con el pueblo venezolano y en repudio al ataque estadounidense que -indicó- constituye «una amenaza para la paz» en toda la región.

La fuerza política sostuvo que «la invasión a Venezuela es violatoria del Derecho Internacional y el sistema multilateral que los países se dieron para garantizar la paz» y acusó a la «fuerza agresora» de querer «disponer de los recursos estratégicos» con los que cuenta Venezuela.

El PIT-CNT, en tanto, calificó el hecho como una «escalada bélica» que «pone en serio riesgo la paz regional, amenaza la estabilidad de América Latina y el Caribe y compromete la vida de millones de personas».

Amber García, representante de la Coordinadora Uruguaya en Solidaridad con Venezuela, tomó la palabra durante el acto de este sábado y agradeció a los manifestantes por haber tenido «la valentía de alzar la voz en contra de la intervención», la que definió como «una agresión rapaz en contra de la soberanía del pueblo venezolano».

En este sentido, instó al Gobierno uruguayo «a defender la vida del presidente Nicolás Maduro Moros, el derecho internacional, los principios de los tratados regionales y la institucionalidad que hacen a América Latina y el Caribe un territorio de paz». EFE

