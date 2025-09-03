The Swiss voice in the world since 1935

Manifestantes suben al techo de Biblioteca Nacional israelí pidiendo el fin de la guerra

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 3 sep (EFE).- Manifestantes israelíes se subieron este miércoles al techo de la Biblioteca Nacional de Israel, en Jerusalén, y prendieron fuego a contenedores de basura y a un vehículo cerca de la residencia del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para pedir el fin de la guerra en Gaza y la vuelta de los rehenes cautivos allí.

Las protestas forman parte de un ‘Día de disrupción’ convocado por familiares de los rehenes en Gaza y otros grupos que reclaman un acuerdo para lograr la liberación de los 48 cautivos y el fin de la guerra.

Los manifestantes encaramados al edificio de la Biblioteca Nacional, alrededor de una decena, colgaron de su fachada dos carteles de gran formato con un mensaje para Netanyahu: «Los has abandonado y los has matado», en referencia a los soldados israelíes que luchan en Gaza, según las imágenes compartidas por los grupos que convocaron las protestas.

Además, tal y como recogen varios medios israelíes, otro grupo de manifestantes prendió fuego a contenedores de basura y a un vehículo cerca de la residencia de Netanyahu en Jerusalén,

El ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, responsable de la policía, calificó los incidentes de «terrorismo» en su canal de Telegram.

«La ola de incendios provocados esta mañana cerca de la casa del primer ministro en el barrio de Rehavia cuenta con el respaldo de la fiscal general, que pretende incendiar el país», acusó en referencia a Gali Baharav-Miara, que mantiene un pulso con el Gobierno y a quien reprocha no haber actuado contra los manifestantes.

Por su parte, el ministro israelí de Finanzas, el también extremista Bezalel Smotrich, llamó en su cuenta de X a los manifestantes como un «grupo de anarquistas» que buscan «fomentar el odio infundado y la guerra civil» . «Deben ser condenados y tratados con severidad conforme a la ley», subrayó.EFE

vsj-mt/jac

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR