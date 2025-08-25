The Swiss voice in the world since 1935

María Corina Machado agradece a Paraguay que declare terrorista al Cartel de los Soles

Caracas, 25 ago (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este lunes a Paraguay la reciente promulgación de un decreto en el que se declara al denominado Cartel de los Soles, el grupo al que Estados Unidos vincula con el Gobierno de Nicolás Maduro, como una «organización terrorista internacional».

«Agradecemos al presidente Santiago Peña, al Gobierno y al Congreso de Paraguay por esta valiente decisión», escribió Machado en su cuenta de X, en reacción al anuncio oficial difundido el viernes por Asunción.

A juicio de la exdiputada, actualmente en la clandestinidad, el decreto paraguayo «contribuye al desmantelamiento del sistema» que, asegura, «encabeza» Maduro, y demuestra que «la resolución del conflicto en Venezuela es una prioridad y una responsabilidad de toda la región».

El decreto firmado el pasado 21 de agosto por el presidente de Paraguay argumenta la obligación del Estado «de redoblar sus esfuerzos», a fin de combatir y prevenir la delincuencia transnacional «desde una perspectiva integral y multidimensional».

Tras la publicación de la norma, Paraguay se convirtió en el tercer país en sumarse a esa catalogación del llamado Cartel de los Soles, después de que Ecuador hiciera lo propio hace una semana.

El Gobierno de Estados Unidos vincula a dicho grupo con el narcotráfico y ha extendido esa denuncia al propio Maduro, hasta el punto de duplicar hasta los 50 millones de dólares (43 millones de euros) la recompensa por información que lleve a la captura del líder chavista. EFE

