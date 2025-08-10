Marathón, líder provisional en Honduras al vencer a Génesis en la cuarta jornada

Tegucigalpa, 9 ago (EFE).- El Marathón derrotó este sábado por 1-0 al Génesis y asumió el liderato provisional del torneo Apertura de Honduras, en una cuarta jornada en la que Real España goleó por 3-0 a Choloma y Olancho venció por 3-1 a Motagua.

En el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, el Marathón, bajo la dirección del argentino Pablo Lavallén, se impuso en un partido sin muchas luces y con escaso espectáculo gracias a un gol de penalti convertido por Alexy Vega, al minuto 44.

Génesis mantuvo buen orden defensivo, apostando a salidas rápidas al contragolpe, aunque sin precisión en el último tramo. Su arquero fue clave para evitar una derrota más amplia, sumado a la falta de puntería del cuadro local.

Con esta victoria, Marathón llegó a nueve puntos producto de tres victorias, lo que le permite ocupar de forma provisional el primer lugar. Génesis, por su parte, se ubica en la octava posición con tres unidades.

En el segundo encuentro de la jornada, Real España, que tiene como timonel al costarricense Jeaustin Campos, logró vencer por 3-0 al Choloma, quien acababa de ascender a la primera división.

El marcador se abrió temprano, al minuto 5, cuando el panameño Daniel Aparicio aprovechó un tiro de esquina ejecutado por Darixon Vuelto para definir en el segundo poste.

Vuelto amplió la ventaja al minuto 86 con un gol de cabeza tras un preciso centro de Darlin Mencia. Seis minutos después, el brasileño Gustavo Moura selló la victoria con un potente disparo a pase de Carlos Fajardo.

El segundo triunfo consecutivo mantiene al equipo de Campos firme en la lucha por los primeros puestos, ubicándose en la tercera posición con nueve puntos, igual que Marathón y el campeón Olimpia, que este domingo recibirá al Juticalpa.

En otro juego de la jornada, Olancho venció por 3-1 al capitalino Motagua, que tiene al argentino hondureño Diego Vázquez en el banquillo.

Al minuto 42, Óscar Almendarez adelantó a Olancho al rematar de cabeza un centro preciso dentro del área.

Un minuto más tarde, Diego Rodríguez realizó una notable jugada individual al superar a Luis Santamaría y enviar un pase al área chica. El portero Marlon Licona no pudo controlar el balón, y el uruguayo Rodrigo de Olivera capitalizó el error para ampliar la ventaja.

Al minuto 65, el uruguayo Maicol Cabrera remató con precisión tras un centro de Jefryn Macías, reduciendo la desventaja de Motagua en el marcador.

De Olivera anotó su segundo gol al minuto 94 con un potente derechazo que se coló por el costado derecho del portero Licona, sellando el 3-1 definitivo.

La cuarta jornada cerrará el domingo en Puerto Cortés, donde Platense recibirá a la Universidad Pedagógica, con la mirada puesta en una posible escalada al liderato. EFE

