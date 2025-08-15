The Swiss voice in the world since 1935

Marco Rubio insiste en que el gobierno de Maduro es «una organización criminal»

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, reiteró este jueves que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro es «una organización criminal».

Durante la firma de un acuerdo con Paraguay un periodista le preguntó además por informaciones de prensa sobre el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe contra los cárteles de la droga.

Rubio no lo negó. «La droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos», contestó.

«Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que está matando, que está destruyendo comunidades», añadió.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, rechazó los señalamientos y aseguró que «el único cártel de droga que opera a la luz de todo el mundo es la DEA (Administración de Control de Drogas)» de Estados Unidos. 

«Nosotros también estamos desplegados en todo el Caribe (…) que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano», añadió Cabello en una rueda de prensa.

La semana pasada medios estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones «terroristas» globales.

«Esos grupos serán confrontados», afirmó Rubio sin especificar cómo. Según él, algunos «utilizan el espacio aéreo» para «transportar veneno a Estados Unidos». 

«Es un tema muy serio, tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no», apuntó.

Días después de que Washington subiera a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita detener a Maduro, Rubio dijo que el gobierno del presidente venezolano no es «legítimo».

«Son una organización criminal que básicamente ha tomado el control del territorio nacional de un país y que, por cierto, también amenaza a las compañías petroleras que operan legalmente en Guyana», estimó el secretario de Estado.

La víspera, la secretaria de Justicia y fiscal general Pam Bondi también había vuelto a cargar contra Maduro.

«Hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado, a Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar y transportar estas drogas», declaró en una entrevista con Fox Noticias.

«También intercambian dinero por sobornos. Intercambian armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo para llevar estas drogas a todos estos otros países y a Estados Unidos», añadió.

En un comunicado publicado este jueves el gobierno de Guatemala afirma que «no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales».  

«Rechazamos las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi», afirmó la cancillería, recordando que Guatemala no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro.

En la red social X, la cancillería de Honduras calificó de «falsa» la declaración de Bondi.

