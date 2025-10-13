Marina rusa niega que un submarino emergiera por avería frente a costa de Francia

Moscú, 13 oct (EFE).- La Marina rusa desmintió este lunes que su submarino Novorossiysk emergiera frente a las costas francesas debido a una avería.

«La información difundida por varios medios de comunicación sobre el supuesto mal funcionamiento y la consiguiente salida a la superficie de emergencia del submarino diésel-eléctrico Novorossiysk frente a las costas de Francia no se corresponde con la realidad», señaló la Flota rusa del mar Negro.

Según el comunicado, citado por la agencia Interfax, «de acuerdo con las normas de navegación internacionales, los submarinos pueden navegar en el Canal de la Mancha exclusivamente en la superficie».

El comando naval de la OTAN informó el pasado 9 de octubre sobre la detección de un submarino ruso frente a la costa de Bretaña y la vigilancia del buque.

Mientras, varios canales de Telegram informaron de que el submarino había sufrido una avería.

Un incidente similar, que puso en alerta a la región, tuvo lugar hace tres años, cuando el buque ruso fue escoltado por la marina francesa.EFE

