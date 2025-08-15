Marruecos de nuevo en alerta naranja por ola de calor con temperaturas de hasta 47 grados

1 minuto

Rabat, 15 ago (EFE).- La Dirección General de Meteorología de Marruecos emitió este viernes un boletín de alerta naranja en el que advierte sobre una ola de calor con temperaturas de hasta 47 grados, así como tormentas con fuerte viento en los próximos cuatro días.

En un comunicado, la dirección meteorológica explica que en varias provincias del país se prevén temperaturas entre 39 y 47 grados en el norte, centro y sur del país.

La misma fuente subraya que las temperaturas este viernes oscilarán entre 42 y 46 grados en las provincias de Sidi Kacem, Fez, Beni Melal, Chichaua, Marrakech y Tarudant, entre otras.

También se registrarán temperaturas entre 43 y 47 grados entre sábado y domingo en Larache, Kenitra, Sidi Kacem y Rhamna, entre otras provincias.

Las condiciones meteorológicas extremas con las olas de calor y el fuerte viento ha dejado al norte de Marruecos y varias zonas del Mediterráneo en riesgo extremo de incendios.

Un importante incendio forestal declarado el pasado martes en la localidad de Derdara, en la provincia norteña de Chauen, arrasó cerca de 500 hectáreas de bosque, además de algunos campos de cultivo.

La Agencia Nacional de Aguas y Bosques (ANEF) anunció anoche, a través de la agencia de noticias marroquí MAP, que los equipos de intervención lograron contener el incendio forestal de Chauen y añadió que las labores continuarán los próximos días con el fin de apagar completamente el fuego. EFE

fzb/amg