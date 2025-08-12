Marruecos y Sáhara Occidental afrontan hasta el sábado temperaturas de hasta 47 grados

Rabat, 12 ago (EFE).- La ola de calor continuará en varias provincias de Marruecos y al territorio del Sáhara Occidental hasta el próximo sábado, con temperaturas que llegarán a alcanzar los 47 grados, informó este martes la Dirección General marroquí de Meteorología (DGM).

La DGM precisó en un comunicado, en el que prorroga la alerta naranja, que entre el miércoles y el sábado se registrarán temperaturas de entre 44 y 47 grados en varias provincias del sur del país y en el Sáhara, como Tata, Assa, Esmara, Río de Oro y Bojador.

Entre el miércoles y el jueves, se prevén temperaturas de entre 42 y 44 grados en las provincias centrales y meridionales de Fkih Ben Salah, Beni Melal, Settat, Marrakech, Azilal, Taroudant y en la saharaui de El Aaiún, entre otras.

En ese mismo periodo, las temperaturas oscilarán entre 38 y 42 grados en las provincias centrales y septentrionales como Taza, Sefrou, Kenitra, Salé, Tánger y Larache.

La nota añade que entre el viernes y el sábado se alcanzarán entre 39 y 44 grados en las provincias del norte, centro y sur, como Fez, Taza, Taounat, Settat, Marrakech y Taroudant, entre otras. EFE

