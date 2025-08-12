The Swiss voice in the world since 1935

Marruecos y Sáhara Occidental afrontan hasta el sábado temperaturas de hasta 47 grados

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Rabat, 12 ago (EFE).- La ola de calor continuará en varias provincias de Marruecos y al territorio del Sáhara Occidental hasta el próximo sábado, con temperaturas que llegarán a alcanzar los 47 grados, informó este martes la Dirección General marroquí de Meteorología (DGM).

La DGM precisó en un comunicado, en el que prorroga la alerta naranja, que entre el miércoles y el sábado se registrarán temperaturas de entre 44 y 47 grados en varias provincias del sur del país y en el Sáhara, como Tata, Assa, Esmara, Río de Oro y Bojador.

Entre el miércoles y el jueves, se prevén temperaturas de entre 42 y 44 grados en las provincias centrales y meridionales de Fkih Ben Salah, Beni Melal, Settat, Marrakech, Azilal, Taroudant y en la saharaui de El Aaiún, entre otras.

En ese mismo periodo, las temperaturas oscilarán entre 38 y 42 grados en las provincias centrales y septentrionales como Taza, Sefrou, Kenitra, Salé, Tánger y Larache.

La nota añade que entre el viernes y el sábado se alcanzarán entre 39 y 44 grados en las provincias del norte, centro y sur, como Fez, Taza, Taounat, Settat, Marrakech y Taroudant, entre otras. EFE

ms/icn

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR