Martes, 12 de agosto de 2025 (07.30 GMT)

Bangkok, 12 ago (EFE).-

Gaza.- Seguimiento de la situación en la Franja de Gaza donde los muertos a causa de los bombardeos israelíes continúan aumentando ante el intento del Gobierno de Netanyahu de controlar el enclave y tras el asesinato de seis periodistas.

(foto)(vídeo)

Tel Aviv.- Pilotos en la reserva y jubilados de la Fuerza Aérea de Israel convocan en Tel Aviv una protesta para exigir el cese inmediato de la ofensiva en Gaza y devolver a los rehenes.

(foto)(vídeo)

Pekín/ Washington.- Estados Unidos y China han prorrogado su tregua comercial y cuentan con otros 90 días para negociar los aranceles mutuos, nueva prórroga arancelaria que era el resultado esperado tras la última ronda de negociaciones entre Estados Unidos y China que se llevó a cabo en Estocolmo (Suecia) a finales de julio.

(foto)(vídeo)(audio)

Bogotá.- El Capitolio Nacional de Colombia abre sus puertas para que los ciudadanos despidan al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido 64 días después del atentado del que fue víctima, un crimen que ha sacudido al país a menos de un año de las próximas elecciones.

(foto)(vídeo)(audio)

Washington.- Washington se prepara para el control federal de la seguridad policial, una medida que desafía la autonomía de la ciudad y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere convertir en ejemplo de su mano dura contra el crimen y abre la posibilidad de extenderla a otras ciudades, caso de Chicago.

(foto)(video)

Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabeza una movilización de protesta contra la Corte Constitucional por haber suspendido parcialmente una serie de polémicas leyes promovidas por su Gobierno, que le confieren prerrogativas como el «indulto anticipado» a policías y militares.

(foto)(video)

Ciudad de México.- El Gobierno de México presenta un informe de seguridad con la cifra preliminar de homicidios del mes de julio y con los resultados de su estrategia contra la extorsión, el único delito que, según autoridades, no han logrado reducir en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum.

(foto)(video)

Madrid/Roma/París.- Un domo o cúpula de calor está sofocando a buena parte del sur de Europa, con un sistema de altas presiones estacionado que atrapa aire caliente cerca de la superficie y eleva las temperaturas, especialmente en España, Francia, Italia y Portugal, y también en el Reino Unido, donde los termómetros están disparados.

(foto)(video)

Montevideo.- La Cámara de Representantes de Uruguay vota el proyecto de ley de muerte digna, mediante el que se busca legalizar la eutanasia. En caso de aprobarse deberá pasar a la Cámara de Senadores.

(foto)(video)

Londres.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la tasa del desempleo británico correspondiente a julio.

(foto)(vídeo)

Moscú.- La vida en Moscú sigue su curso, al margen de combates y negociaciones de paz. La ciudad más grande de Europa, con más de 13 millones de habitantes, ofrece múltiples ofertas de ocio veraniego, que sus habitantes aprovechan sin olvidar las incomodidades de la guerra en Ucrania, que se manifiestan en ataques de drones, cortes de internet y cancelaciones de vuelos.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El Congreso mexicano, ONU Mujeres y la Cepal inauguran en Ciudad de México la XVI Conferencia Regional de América Latina y el Caribe que este año está dedicada a las acciones realizadas para impulsar la sociedad de cuidado y la igualdad de género.

(foto)(video)

La Paz.- Cierre de campaña del expresidente y opositor boliviano Jorge Tuto Quiroga rumbo a las elecciones generales del domingo 17 de agosto. El político encabeza las encuestas junto al también candidato de derecha y empresario Samuel Doria Medina, con quien podría enfrentarse en un balotaje, en un proceso electoral marcado por la crisis económica y el llamado del exmandatario Evo Morales a votar nulo.

(foto)(video)

Montevideo.- Con diferentes reclamos, entre ellos la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la central sindical PIT-CNT lleva a cabo un paro general parcial de todos los trabajadores, primero durante el Gobierno encabezado por Yamandú Orsi en Uruguay.

(foto)(video)

Ochopee (EE.UU.).- Ubicado en el extremo sur de Florida, el humedal de los Everglades está reconocido por la Unesco como uno de los ecosistemas más singulares del mundo por su biodiversidad única, tanto que ha paralizado las obras en ‘Alligator Alcatraz’, debido a una demanda contra el posible impacto ambiental de este nuevo centro de detención de migrantes.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- El juicio contra siete personas por la muerte en Guatemala de 41 niñas en un hogar estatal en 2017 llega a su fase final, a la espera de los últimos testimonios y de una posible sentencia por el tribunal a cargo del proceso judicial.

(foto)(vídeo)

Seúl.- Choi Min-kyung, la primera desertora norcoreana en presentar una demanda penal contra el régimen de Kim Jong-un por las torturas y abusos sexuales que sufrió tras ser repatriada forzosamente en 2008, explica en una entrevista a EFE cómo llevó ante la justicia surcoreana un caso que podría sentar precedente en el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad.

(foto)(vídeo)(audio)

Maidan Wardak (Afganistán).- El Gobierno talibán, a través de la Dirección de Información y Cultura de la provincia de Maidan Wardak, ha inaugurado un museo militar denominado «Museo Nacional Muyahid» para exhibir armas y artefactos explosivos supuestamente fabricados por el grupo durante sus dos décadas de insurgencia.

(foto)(vídeo)

Guayana Francesa.- El primer satélite meteorológico europeo MetOp de segunda generación, MetOp-SG-A1, que alberga el satélite Copernicus Sentinel-5 como parte de su paquete de instrumentos, está previsto que despegue en un cohete Ariane 6 desde el puerto espacial europeo en Kourou (Guayana Francesa) el 13 de agosto de 2025 a las 02:37 CEST (12 de agosto, 21:37, hora de Kourou).

(vídeo)

San José.- La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua conmemora su 45 aniversario con un acto que será encabezado por los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

(vídeo)

Osaka (Japón).- La venta de entradas para la Exposición Universal de Osaka, en el oeste japonés, ha superado los 18 millones, superando el umbral de rentabilidad establecido por los organizadores para la cobertura de los costes operativos.

(vídeo)

Glasgow (R. Unido) .- Las calles del centro de Glasgow se han convertido en un falso Manhattan para el rodaje de la cuarta entrega de Spider-Man, con decorados neoyorquinos, explosiones y multitudes siguiendo la filmación hasta el 26 de agosto.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Los cantautores colombianos Luis Fonseca y Manuel Medrano hablan con EFE tras lanzar ‘Enamórate Mil Veces’, su nuevo sencillo en el que emplean el ritmo caribeño para abordar la decisión de volver a elegirse todos los días.

(foto)(video)

Bali/Hanói (Indonesia/Vietnam).- Festejos por el Día Mundial del Elefante, una fecha dedicada a concienciar sobre la necesidad de proteger la especie.

(foto)(video)

Asunción.- Se inaugura la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 en Paraguay, que se disputará hasta el próximo 23 de agosto.

(foto)(video)

Ciudad de Guatemala.- El exárbitro mexicano Felipe Ramos Rizo, quien recientemente fue contratado para dirigir la comisión arbitral de Guatemala, considera en una entrevista con EFE que muchos réferis a nivel mundial han perdido autoridad y hasta llegan al punto de ser «irresponsables» por confiar todas sus decisiones al VAR, para no ensuciar su rendimiento.

(foto)(vídeo)

