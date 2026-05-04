Martes, 5 de mayo de 2026

20 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – La tensión vuelve a subir en el estrecho de Ormuz ante las actividades de buques de guerra estadounidenses para facilitar la salida de barcos a pesar de la negativa de Irán y un ataque que ha provocado un incendio en una zona industrial petrolera de Emiratos, a la espera de que ambos países acepten reanudar las conversaciones.

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– Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) analizan del impacto económico de la guerra en Oriente Medio en una reunión en la que también tratarán otros temas, como la profundización de los mercados de capitales o nuevas medidas para combatir el fraude del IVA. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homólogo israelí, Gideon Saar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HANTAVIRUS CRUCERO

Praia – El crucero afectado por un brote de hantavirus que podría haber causado la muerte de tres personas está contemplando opciones para desembarcar a 149 personas que viajan a bordo, entre ellas 14 de nacionalidad española, ante la negativa de Cabo Verde de permitir el atraque del buque.

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GUERRA COMERCIAL

París – El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reúne este martes en París con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para discutir las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump amenazase con un arancel del 25 % a los coches europeos.

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ALEMANIA ATROPELLO

Leipzig – Los residentes y las autoridades de la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, están conmocionados por el atropello múltiple que un ciudadano alemán de 33 años cometió la víspera de manera intencionada en el centro de la urbe y que causó al menos dos muertos y dos decenas de heridos.

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ARMENIA UE

Ereván – Armenia y la Unión Europea celebran su primera cumbre bilateral en medio de las crecientes tensiones entre las autoridades de Ereván y Rusia.

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ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Ashkelon (Israel) – Culmina el plazo de detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, integrantes de la Global Sumud Flotilla, tras prorrogar el pasado domingo el Tribunal de Magistrados de Ashkelon (Israel) su arresto durante dos días.

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CUBA EEUU

La Habana – Los Ministerios de Interior y Exteriores de Cuba hacen una convocatoria para presentar varias medidas en medio de la fuerte presión de EE.UU. para que el Gobierno de la isla aplique reformas.

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– El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, visita la sede del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, responsable de las operaciones de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica y el Caribe. (Texto) (Foto)

ALEMANIA GOBIERNO

Berlín – El canciller alemán, Friedrich Merz, cumple el miércoles un año al frente del Gobierno de coalición formado por conservadores y socialdemócrata, 365 días en los que las múltiples crisis geopolíticas le han obligado a centrarse en buena parte en la política exterior y defensa, en detrimento de la gestión interior y de unas reformas económicas y sociales que se han ido aplazando.

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RUMANÍA GOBIERNO

Bucarest – El Parlamento de Rumanía tiene previsto votar una moción de censura contra el actual gobierno de coalición, liderado por el conservador Ilia Bolojan, presentada por el hasta ahora cogobernante partido socialdemócrata PSD y por el opositor partido ultranacionalista populista AUR.

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ISRAEL PALESTINA (Crónica)

Nuseirat (Gaza) – La sede de Gaza del conservatorio nacional palestino de música está en una tienda del campamento de Nuseirat (centro de la Franja). El espacio, que también hace las veces de escuela, lo preside una pizarra con conjugaciones de verbos en árabe. Pero hoy no toca eso: para Ghazal y otros niños hoy es día de percusión.

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GEORGE CLOONEY

Redacción Internacional – Aunque no ha abandonado la actuación, George Clooney reconoce que al llegar a los 65 se siente más lleno dedicando tiempo a su fundación y a su escuela, algo que puede hacer porque ya no persigue una exitosa carrera profesional.

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MARADONA JUICIO

Buenos Aires – El juicio por la muerte de Diego Armando Mardona continúa este martes con el testimonio de seis peritos que participaron de la autopsia del astro, tras la declaración el pasado jueves del psicólogo y de la expareja del futbolista.

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ESPECIALES

Con motivo del primer aniversario de la elección de León XIV, se enviarán este martes varios temas por con la guía PAPA ANIVERSARIO.

Con motivo de las elecciones municipales y regionales que se celebran en el Reino Unido el día 7, la Agencia EFE publicará este martes una serie previa con la guía R.UNIDO ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Bruselas.- UE FINANZAS.- Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin). (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Bruselas.- UE VIVIENDA.- El Parlamento Europeo acoge una reunión de alto nivel sobre la crisis de la vivienda.

09:30h.- París.- LIBERTAD DE PRENSA.- La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) organiza una rueda de prensa con los padres del periodista encarcelado en Argelia Christophe Gleizes, Sylvie y Francis Godard, quienes darán las últimas noticias sobre su hijo.

10:00h.- Londres.- R.UNIDO ELECCIONES.- Serie previa de las elecciones regionales y municipales que celebran el jueves en el Reino Unido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Ginebra.- RIESGOS DIGITALES.- La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) publica un informe sobre los riesgos ocultos del mundo digital y lo que puede suceder cuando los sistemas digitales fallen. (Texto)

10:30h.- Ginebra.- EMPLEO DIGITALIZACIÓN.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publica un nuevo informe mundial sobre competencias y aprendizaje permanente en el contexto de la transformación de los mercados laborales. (Texto)

11:00h.- Bruselas.- PARTIDOS SALF.- La comisión de Asuntos Jurídicos debate y posiblemente vota la retirada de inmunidad del líder de ‘Se Acabó la Fiesta’, Luis ‘Alvise’ Pérez, por la presunta financiación ilegal de su partido.

11:30h.- Madrid.- UE COMPETENCIA.- La comisaria de Competencia y vicepresidenta responsable de la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, hablará sobre Las nuevas líneas directrices sobre concentraciones, un elemento clave en la estrategia de la Comisión Europea. CEOE. C/ Diego de León, 50. Madrid. También online.

14:30h.- Bruselas.- UE CUBA.- La comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo debate sobre la situación en Cuba con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el disidente cubano José Daniel Ferrer.

14:30h.- Fráncfort.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, da un discurso en una conferencia sobre Clima, Naturaleza y Estabilidad de Precios organizada por el, Frankfurt School y CETEX. Sonnemannstr. 20, 60314 Fráncfort.

17:00h.- Bruselas.- UE ECONOMÍA.- El vicepresidente del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, participa en un panel sobre crecimiento e innovación en la UE organizado por la Universidad UE, y donde también intervendrán el político y docente italiano Enrico Letta y el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:40h.- Fráncfort.- UE BCE.- El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, da un discurso en la conferencia Clima, Naturaleza y Política Monetaria organizada por el BCE, Frankfurt School y CETEX.

18:00h.- Berlín.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homólogo israelí, Gideon Saar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:20h.- Berlín.- ALEMANIA PORTUGAL.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro portugués, Luís Montenegro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- GUERRA COMERCIAL.- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reúne este martes en París con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para discutir las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump amenazase con un arancel del 25 % a los coches europeos. (Texto)

París.- G7 COMERCIO.- La lucha contra los pequeños paquetes en el comercio internacional, la cuestión de los minerales críticos o la reforma de la OMC figuran entre las prioridades de la presidencia francesa del G7, que este martes abrirá en París una reunión ministerial de dos días sobre los intercambios internacionales.

París.- FRANCIA MUSEOS.- El Centro Pompidou y el Grand Palais organizan en París una retrospectiva inédita de la pintora sueca Hilma af Klint (1862-1944), pionera de la pintura abstracta, y sus ‘Pinturas para el Templo (1906-1915)’, un conjunto de 193 cuadros, expuesto en su mayoría y de forma conjunta por primera vez en Francia. (vídeo) (foto)

Ciudad del Vaticano.- PAPA ANIVERSARIO.- Pocos cambios pero significativos y, sobre todo, sin rupturas, en busca de diálogo y unidad: así ha sido el primer año de León XIV elegido el 8 de mayo de 2025, tras el pontificado de Francisco que dejó una Iglesia polarizada. Por Cristina Cabrejas (Texto)

Ciudad del Vaticano.- PAPA ANIVERSARIO.- La elección hace un año de León XIV entregó por primera vez las llaves de la influyente iglesia católica a un estadounidense. Tras un inicio tibio, su voz ha ido cobrando fuerza en defensa de la paz ante un agitado orden mundial, hasta llegar a rebatir «sin miedo» al ‘emperador’ de la Casa Blanca. Por Gonzalo Sánchez (Texto)

Ciudad del Vaticano.- PAPA ANIVERSARIO.- Las claves del primer año de pontificado de León XIV, el primer papa estadounidense y agustino (Texto)

Moscú.- UE AZERBAIYÁN.- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Internacionales, Kaja Kallas, visita Azerbaiyán.

Ereván.- ARMENIA ELECCIONES.- A un mes de las elecciones parlamentarias en Armenia, la fuerza liderada por Samvel Karapetián, empresario que hizo su fortuna en Rusia y que está actualmente bajo arresto domiciliario, busca consolidarse como el principal desafío al primer ministro Nikol Pashinián. (Foto) (Vídeo)

Ereván.- ARMENIA UE.- Armenia y la Unión Europea celebran su primera cumbre bilateral en medio de las crecientes tensiones entre Ereván y Rusia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bucarest.- RUMANÍA GOBIERNO.- El Parlamento de Rumanía tiene previsto votar hoy sobre una moción de censura contra el actual gobierno de coalición, liderado por el conservador Ilia Bolojan, presentada por el hasta ahora cogobernante partido socialdemócrata PSD y por el opositor partido ultranacionalista populista AUR. (Texto) (Foto)

Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, cumple mañana un año al frente del Gobierno de coalición formado por conservadores y socialdemócrata. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- ITALIA AZERBAIYÁN.- La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, visita AzerbaiyánParís.- OCDE LATINOAMÉRICA.- La OCDE publica su estudio anual comparativo que recopila estadísticas de ingresos fiscales en 29 países de Latinoamérica y el Caribe.

Everan.- FRANCIA ARMENIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, realiza una visita oficial a Armenia.

París.- PERIODISTAS CONGRESO.- Congreso mundial del centenario de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) con debates sobre el derecho internacional y la libertad de prensa, el impacto de la inteligencia artificial, la cobertura del cambio climático, la falta de estabilidad en la profesión, los derechos de autor o la igualdad de género.

América

14:00h.- Brasilia.- BRASIL INTERESES.- El Banco Central divulga el acta de la reunión de la semana pasada en que definió la nueva tasa básica de intereses de Brasil, la mayor economía latinoamericana. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU BALANZA COMERCIAL.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de marzo. (Texto)

15:00h.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- La Asociación Civil Transparencia presenta el segundo informe preliminar de observación electoral de los comicios generales de Perú, referido a la jornada del 12 y 13 de abril y a los principales acontecimientos registrados en las semanas posteriores. Arnaldo Márquez 2277, Jesús María (Texto)

15:30h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ELECCIONES.- El capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) presenta un informe sobre que recoge datos sobre la financiación de la campaña de las elecciones de 2024 en Panamá, que intenta explorar de manera clara la ruta de esos fondos. (Texto)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA LATIN GRAMMY.- Entrevista con Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, sobre los cambios en los Latin Grammy, el impacto de la inteligencia artificial y el futuro de la música latina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- La Habana.- CUBA GOBIERNO.- Conferencia de prensa para presentar nuevas leyes con la presencia de representantes del Ministerio del Interior y de Cancillería. Centro de Prensa Internacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- San José.- COSTA RICA GOBIERNO.- La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, presenta el gabinete de ministros que la acompañará a partir del 8 de mayo cuando asuma el cargo. Teatro Popular Melico Salazar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Guatemala.- GUATEMALA JUSTICIA.- Ciudad de Guatemala – La exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, Claudia González, enfrenta el inicio del debate oral y público en su contra por supuesto abuso de autoridad, en un caso que según diversas organizaciones sociales obedece a la criminalización judicial que busca promover la Fiscalía bajo el mando de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- PREMIOS TONY.- Se anuncian los nominados a los premios Tony, conocidos como los ‘Oscar del teatro’, y que reconocen las mejores obras y musicales de Broadway de la última temporada. Radio City Music Hall

Montevideo.- URUGUAY DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe mensual correspondiente a actividad, empleo y desempleo en abril de 2026. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta el informe técnico sobre el Índice de Precios del Consumo correspondiente a abril de 2026. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY INFANCIA.- La Fundación Canguro de Uruguay celebra el haber alcanzado en sus primeros diez años de vida los mil bebés acompañados por un grupo de voluntarios que se dedican a cuidar en un centro hospitalario a niños recién nacidos en situación vulnerable y presenta los próximos pasos que dará en ese sentido. (Texto)

Miami.- EEUU EJÉRCITO.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, visita la sede del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, responsable de las operaciones de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica y el Caribe. (Texto) (Foto)

Miami.- EEUU MÚSICA.- La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, en inglés) entrega este martes en Miami su galardones a la música latina 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Los Ángeles (EE. UU.).- FÚTBOL MUNDIAL.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participa en un foro organizado por la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles para hablar sobre cómo el fútbol está impulsando la inversión, el desarrollo y las oportunidades a escala global.

Nueva York.- FRIDA KAHLO.- La compositora Gabriela Lena Frank y el dramaturgo Nilo Cruz charlan en la American Academy of Arts and Letters, en Nueva York, sobre su ópera ‘El último sueño de Frida y Diego’, que se estrenará en la Metropolitan Opera este mes de mayo. (Texto) (Foto)

Nueva York.- ONU MIGRACIÓN.- Se inaugura en Nueva York del Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI)

Tegucigalpa.- HONDURAS GOBIERNO.- El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), que se describe como una iniciativa ciudadana de Honduras, presentará el informe «A 100 días del gobierno de Nasry Asfura: preocupaciones y demandas», un documento que analiza también el rumbo del país en temas clave. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- VENEZUELA ECONOMÍA.- La Cámara de Empresarios y Ejecutivos Venezolanos en el Exterior (CAVEX) celebra en Panamá una reunión con líderes empresariales de América Latina para atraer inversiones y generar negocios en la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- LATINOAMÉRICA IMPUESTOS.- La Cepal, la OCDE, el CIAT y el grupo BID presentan en Santiago de Chile su informe anual ‘Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe’, donde muestran datos armonizados sobre el nivel y la estructura de los ingresos tributarios de la región. (Texto)

Miami.- EEUU MÚSICA.- La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores otorga sus galardones anuales a los compositores y productores de las canciones más destacadas de la música latina de este año (Texto)

Sao Paulo.- ITAÚ RESULTADOS.- El banco brasileño Itaú, que cuenta con operaciones en varios países de América Latina, presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Oriente Medio

09:00h.- Trípoli/Bengasi.- LIBIA CRISIS.- Sobre el papel, Estados Unidos y la ONU persiguen el mismo objetivo para Libia: acabar con la crisis política que mantiene al país dividido en dos administraciones desde 2014, pero sus planes son radicalmente opuestos. El primero apuesta por la unificación institucional como paso previo a unas elecciones, mientras que la segunda aboga por todo lo contrario. (Texto)

Ashkelon.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Culmina el plazo de detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, integrantes de la Global Sumud Flotilla, tras prorrogar el pasado domingo el Tribunal de Magistrados de Ashkelon (Israel) su arresto durante dos días. (Texto)

Nuseirat.- ISRAEL PALESTINA.- La sede de Gaza del conservatorio nacional palestino de música está en una tienda del campamento de Nuseirat (centro de la Franja). El espacio, que también hace las veces de escuela, lo preside una pizarra con conjugaciones de verbos en árabe. Pero hoy no toca eso: para Ghazal y otros niños hoy es día de percusión.

África

Abuya.- NIGERIA GOLPE.- El Tribunal Superior Federal de Abuya celebra una audiencia del juicio civil de seis de los siete imputados por su implicación en un presunto intento de golpe de Estado en 2025, entre los que se encuentran dos militares de alto rango retirados y un inspector de la Policía en activo. (Texto)

Lagos.- CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE.- Nueva audiencia en un Tribunal de Nigeria del caso de la muerte de uno de los hijos gemelos de 21 meses de la famosa escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, por presunta negligencia médica.

Dodoma.- TANZANIA KENIA.- El presidente de Kenia, William Ruto, da un discurso ante el Parlamento de Tanzania en un acto inédito en las relaciones bilaterales, dentro de una visita oficial al país vecino (Texto)

Pretoria.- SUDÁFRICA JAPÓN.- El ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola, se reúne con su homólogo de Japón, Toshimitsu Motegi, quien visita el país austral en el marco de una gira que, desde la semana pasada, ya le llevó a Zambia, Angola y Kenia. (Texto)

Asia

Hong Kong.- HSBC RESULTADOS.- El mayor banco de Europa, HSBC, divulga sus resultados del primer trimestre. (Texto)Cebú.- ASEAN CUMBRE.- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebra hasta el 9 de mayo su 48ª cumbre en Filipinas, país que ostenta este año la presidencia rotatoria del grupo.

Nueva Delhi.- INDIA VIETNAM.- El presidente de Vietnam, To Lam, inicia una visita de tres días a la India en la que se reunirá con el primer ministro, Narendra Modi.

Tokio.- BOLSA TOKIO.- La Bolsa de Tokio no opera por la llamada «semana dorada», y no retomará su actividad hasta el 7 de mayo.

Pekín.- CHINA BANGLADÉS.- El ministro de Exteriores de Bangladés, Khalilur Rahman, realiza una visita oficial a China. (Texto)

Yakarta.- INDONESIA POLÍTICA.- Las libertades civiles en Indonesia están siendo cercadas por el gobierno del exgeneral Prabowo Subianto, cuyo militarismo, advierten organizaciones de derechos humanos, recuerda a la dictadura de Suharto, especialmente por la represión contra las protestas ciudadanas y la persecución de disidentes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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