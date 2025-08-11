Martes 12 de agosto de 2025 (19.30 GMT)

Gaza.- Seguimiento de la situación en la Franja de Gaza donde los muertos a causa de los bombardeos israelíes continúan aumentando ante el intento del Gobierno de Netanyahu de controlar el enclave y tras el asesinato de seis periodistas.

(foto)(vídeo)

Tel Aviv.- Pilotos en la reserva y jubilados de la Fuerza Aérea de Israel convocan en Tel Aviv una protesta para exigir el cese inmediato de la ofensiva en Gaza y devolver a los rehenes.

(foto)(vídeo)

Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabeza una movilización de protesta contra la Corte Constitucional por haber suspendido parcialmente una serie de polémicas leyes promovidas por su Gobierno, que le confieren prerrogativas como el «indulto anticipado» a policías y militares.

(foto)(video)

Londres.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la tasa del desempleo británico correspondiente a julio.(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El Congreso mexicano, ONU Mujeres y la Cepal inauguran en Ciudad de México la XVI Conferencia Regional de América Latina y el Caribe que este año está dedicada a las acciones realizadas para impulsar la sociedad de cuidado y la igualdad de género.

(foto)(video)

La Paz.- Cierre de campaña del expresidente y opositor boliviano Jorge Tuto Quiroga rumbo a las elecciones generales del domingo 17 de agosto. El político encabeza las encuestas junto al también candidato de derecha y empresario Samuel Doria Medina, con quien podría enfrentarse en un balotaje, en un proceso electoral marcado por la crisis económica y el llamado del exmandatario Evo Morales a votar nulo.

(foto)(video)

Ciudad de México.- El Gobierno de México presenta un informe de seguridad con la cifra preliminar de homicidios del mes de julio y con los resultados de su estrategia contra la extorsión, el único delito que, según autoridades, no han logrado reducir en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum.

(foto)(video)

Montevideo.- La Cámara de Representantes de Uruguay vota el proyecto de ley de muerte digna, mediante el que se busca legalizar la eutanasia. En caso de aprobarse deberá pasar a la Cámara de Senadores.

(foto)(video)

Montevideo.- Con diferentes reclamos, entre ellos la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la central sindical PIT-CNT lleva a cabo un paro general parcial de todos los trabajadores, primero durante el Gobierno encabezado por Yamandú Orsi en Uruguay.

(foto)(video)

Seúl.- Choi Min-kyung, la primera desertora norcoreana en presentar una demanda penal contra el régimen de Kim Jong-un por las torturas y abusos sexuales que sufrió tras ser repatriada forzosamente en 2008, explica en una entrevista a EFE cómo llevó ante la justicia surcoreana un caso que podría sentar precedente en el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La organización Médicos Sin Fronteras ofrece la conferencia regional ‘Rechazados’ que aborda el impacto humano que han tenido las políticas migratorias de EE.UU. y la urgencia de reevaluar las medidas para proteger a la población vulnerable.

(foto)

San José.- La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua conmemora su 45 aniversario con un acto que será encabezado por los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

(video)

Roma.- Italia afronta una de las peores olas de calor del verano con hasta 11 ciudades en alerta roja por temperaturas que podrían superar los 40 grados, una situación que se prevé se prolongue a lo largo de la semana.

(foto)(vídeo)

París.- Sigue la ola de calor en Francia. Se espera que este episodio, que empezó el viernes y que afecta casi todo el país, se alargue toda la semana. El pico de calor se concentra en el sur del país, donde está declarada la alerta máxima, con temperaturas alrededor de los 40 grados en zonas como Lyon. La capital, París, también se verá afectada, en menor medida.

(foto)(vídeo)

Kabul.- El Gobierno talibán, a través de la Dirección de Información y Cultura de la provincia de Maidan Wardak, ha inaugurado un museo militar denominado «Museo Nacional Muyahid» para exhibir armas y artefactos explosivos supuestamente fabricados por el grupo durante sus dos décadas de insurgencia.

(foto)(vídeo)

Guayana Francesa.- El primer satélite meteorológico europeo MetOp de segunda generación, MetOp-SG-A1, que alberga el satélite Copernicus Sentinel-5 como parte de su paquete de instrumentos, está previsto que despegue en un cohete Ariane 6 desde el puerto espacial europeo en Kourou (Guayana Francesa) el 13 de agosto de 2025 a las 02:37 CEST (12 de agosto, 21:37, hora de Kourou).

(vídeo)

Moscú.- La vida en Moscú sigue su curso, al margen de combates y negociaciones de paz. La ciudad más grande de Europa, con más de 13 millones de habitantes, ofrece múltiples ofertas de ocio veraniego, que sus habitantes aprovechan sin olvidar las incomodidades de la guerra en Ucrania, que se manifiestan en ataques de drones, cortes de internet y cancelaciones de vuelos.

(foto)(vídeo)

Ochopee (EE.UU.).- Ubicado en el extremo sur de Florida, el humedal de los Everglades está reconocido por la Unesco como uno de los ecosistemas más singulares del mundo por su biodiversidad única, tanto que ha paralizado las obras en ‘Alligator Alcatraz’, debido a una demanda contra el posible impacto ambiental de este nuevo centro de detención de migrantes.

(foto)(vídeo)

Glasgow (R. Unido) .- Las calles del centro de Glasgow se han convertido en un falso Manhattan para el rodaje de la cuarta entrega de Spider-Man, con decorados neoyorquinos, explosiones y multitudes siguiendo la filmación hasta el 26 de agosto.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Los cantautores colombianos Luis Fonseca y Manuel Medrano hablan con EFE tras lanzar ‘Enamórate Mil Veces’, su nuevo sencillo en el que emplean el ritmo caribeño para abordar la decisión de volver a elegirse todos los días.

(foto)(video)

Asunción.- Se inaugura la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 en Paraguay, que se disputará hasta el próximo 23 de agosto.

(foto)(video)

Montevideo.- Crónica del encuentro que el uruguayo Peñarol y el argentino Racing disputarán en Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

(foto)

Fortaleza (Brasil).- El Fortaleza brasileño recibe al Vélez Sarsfield argentino en partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores.

(foto)

Ciudad de Guatemala.- El exárbitro mexicano Felipe Ramos Rizo, quien recientemente fue contratado para dirigir la comisión arbitral de Guatemala, considera en una entrevista con EFE que muchos réferis a nivel mundial han perdido autoridad y hasta llegan al punto de ser «irresponsables» por confiar todas sus decisiones al VAR, para no ensuciar su rendimiento.

(foto)(vídeo)

Manizales (Colombia). – Partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Once Caldas y Huracán.

(foto)

Medellín (Colombia).- Partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Sao Paulo.

(foto)

Cali (Colombia).- Partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre América de Cali y Fluminense.

(foto)

