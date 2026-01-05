Martes 6 de enero de 2026

7 minutos

EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington – La toma de posesión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela abre una fase incierta acerca de si el chavismo que continúa al frente de Venezuela será capaz de alcanzar algún tipo de entendimiento con Estados Unidos tras las amenazas de Donald Trump.

Pekín – La detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU. en principio no cambiará la estrategia de China sobre Taiwán, aunque Pekín intentará aprovechar la situación para erosionar la posición internacional de Washington, según expertos consultados por EFE.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

París – Reunión de la Coalición de Voluntarios destinada a la concreción de los compromisos de las garantías de seguridad para Ucrania por parte de sus aliados.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará una crónica sobre la decisión de padres rusos que se oponen a regalar juguetes militares a sus hijos pese a la gran oferta y los intentos de adoctrinamiento del Ejército. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN PROTESTAS

Redacción internacional – Irán vive el décimo día de protestas que comenzaron con reivindicaciones económicas y han derivado en demandas del fin de la República Islámica en decenas de ciudades, convirtiéndose en las mayores movilizaciones desde el movimiento ‘mujer, vida, libertad’ en 2022.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene sus ataques en el sur del Líbano y en Gaza y con el foco puesto ahora también en el régimen de Irán tras la caída del presidente venezolano, Nicolás Maduro, aliado del régimen de los Ayatolás.

EEUU CAPITOLIO

Washington – Se cumplen cinco años del asalto al Capitolio en un momento marcado por los indultos para los participantes otorgados por el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien el exfiscal especial Jack Smith continúa señalando, «más allá de toda duda razonable», como principal responsable de impulsar el allanamiento para revertir los resultados de las presidenciales de 2020.

(Texto)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia) – Indonesia lleva a cabo el que está previsto que sea el penúltimo día de la operación de búsqueda, extendida en dos ocasiones, de la familia española que naufragó el pasado 26 de diciembre en un barco en aguas cerca del Parque Nacional de Komodo, con dos niños de 9 y 10 años aún desaparecidos, mientras dos personas sobrevivieron y dos cadáveres han sido recuperados.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

JUBILEO CIERRE

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV preside la misa que da por concluido el Jubileo y cierra la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, que en este año han atravesado millones de peregrinos.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los resultados provisionales de la inflación en diciembre.

09:30h.- Ciudad del Vaticano.- JUBILEO CIERRE.- El papa León XIV preside la misa que da por concluido el Jubileo y cierra la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, que en este año han atravesado millones de peregrinos.

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadística publica los datos adelantados de la inflación para diciembre y todo el año 2025, que el Gobierno prevé cerrar con una tasa del 2,1 %. (Texto)

16:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ECONOMÍA.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presenta sus perspectivas para Portugal en 2026. (Texto)

16:00h.- París.- FRANCIA PRESUPUESTOS.- El Gobierno francés reúne a los partidos que considera que han mostrado su disposición a un compromiso sobre los presupuestos, es decir a todos salvo la Agrupación Nacional de la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, y La Francia Insumisa (LFI) del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

París.- UCRANIA GUERRA.- Reunión de la Coalición de Voluntarios destinada a la concreción de los compromisos de las garantías de seguridad para Ucrania por parte de sus aliados.

Moscú.- RUSIA JUGUETES.- Los padres rusos se oponen a regalar juguetes militares a sus hijos pese a la gran oferta y los intentos de adoctrinamiento del Ejército. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:00h.- Pasto.- COLOMBIA CARNAVAL.- Desfile Magno que cierra el Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad colombiana de Pasto, declarado por la Unesco Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. (Texto)

16.00h.- Washington.- OEA VENEZUELA.- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra una sesión extraordinaria para analizar la situación en Venezuela tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU.

17:00h.- Washington.- EEUU CONGRESO.- La organización de extrema derecha Proud Boys convoca una marcha en honor de Ashli Babbitt, la mujer que murió por disparos de la policía durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La Elipse (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta su reporte automotriz de vehículos ligeros del mes de diciembre. (Texto)

Washington.- EEUU CAPITOLIO.- Se cumplen cinco años del asalto al Capitolio en un momento marcado por los indultos para los participantes otorgados por el presidente estadounidense, al que el exfiscal especial Jack Smith continua señalando, «más allá de toda duda razonable», como principal responsable de impulsar el allanamiento para revertir los resultados de las presidenciales de 2020. (Texto)

Oriente Medio

Belén.- ISRAEL PALESTINA.- El patriarca greco-ortodoxo, Teófilo III; el archobispo de la Iglesia etíope, Abuna Enbakom; el archobispo greco-siríaco, Mor Anthimus Jack Jacob, y el obispo de la Iglesia copta, Anba Antonius, acuden a Belén en ocasión de las celebraciones de la Navidad Ortodoxa, que este año coincide con la Epifanía católica. (Texto) (Vídeo) (Foto)

África

Adís Abeba.- ETIOPÍA NAVIDAD.- Mientras la inestabilidad y el conflicto siguen afectando a varias zonas de Etiopía, como las regiones de Amhara y Oromía, se espera que miles de personas se reúnan este 6 de enero en la famosa plaza Meskel de Adís Abeba para celebrar la víspera de la Navidad ortodoxa etíope, conocida como Lidet («nacimiento de Cristo» en idioma amhárico). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Pekín.- CHINA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, se reúne este martes en Pekín con el presidente del Legislativo chino, Zhao Leji, y con el primer ministro, Li Qiang, en el marco de una visita oficial.

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- La detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU. no cambiará la estrategia de China sobre Taiwán, aunque Pekín intentará aprovechar la situación para erosionar la posición internacional de Washington, según expertos consultados por EFE. (Texto)

Labuan Bajo.- INDONESIA NAUFRAGIO.- Indonesia lleva a cabo el que está previsto que sea el penúltimo día de la operación de búsqueda, extendida en dos ocasiones, de la familia española que naufragó el pasado 26 de diciembre en un barco en aguas cerca del Parque Nacional de Komodo, con dos niños de 9 y 10 años aún desaparecidos, mientras dos personas sobrevivieron y dos cadáveres han sido recuperados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245