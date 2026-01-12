Masdar invirtió «significativamente» en renovables en EE.UU ante panorama «irreversible»

Abu Dabi, 12 ene (EFE).- El gigante renovable emiratí Masdar ha invertido «significativamente» en renovables en Estados Unidos y cree en la viabilidad económica de esta fuente de energía dado que el panorama energético a nivel global es «irreversible», pese al bloqueo del presidente estadounidense, Donald Trump, a las energías limpias.

Así lo indicó este lunes a un grupo de periodistas, entre ellos EFE, el director de operaciones de Masdar, Abdulaziz Alobaidli, desde Al Dhafra Solar PV2, la mayor planta fotovoltaica del mundo en un mismo espacio.

«Hemos realizado una inversión significativa en Estados Unidos y creemos (…) que las energías renovables son irreversibles. Es un hecho que se ha aprobado su viabilidad económica».

Desde que regresó al poder el pasado enero, Trump ha expresado repetidamente su contrariedad con las energías renovables, en especial la eólica, al argumentar que estropea el paisaje o afecta negativamente a los ecosistemas de las aves.

Alobaidli explicó que este panorama energético limpio «forma parte de las iniciativas de sostenibilidad, no solo abordando el aspecto ambiental, sino también el social y económico».

Y exclamó que «mientras algunas políticas y algunos mercados están dando un paso atrás. Vemos otras políticas y otros mercados avanzando».

Ante la decisión de Trump de retirarse de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) -con sede en Abu Dabi-, Alobaidli prefirió no comentar este asunto, dado que «cada país tiene su propia política y sus propias decisiones. No somos un grupo de presión político ni una empresa política que pueda opinar al respecto».

Estados Unidos aportaba el 22 % del presupuesto de IRENA, una brecha que los directivos de la entidad intentarán cubrir con otros recursos.

Preguntado por si Masdar podría cubrir una parte, el director de operaciones de la empresa estatal de Emiratos Árabes Unidos (EAU) señaló que no son un país, sino una empresa, pero le complace «ayudar a todos los que comparten los mismos valores».

«Y, de nuevo, creemos en la justicia energética, así que estamos hablando con todos los socios potenciales interesados ​​en las energías renovables», concluyó.

Masdar, cuya cartera en Estados Unidos comprende proyectos eólicos, solares y de almacenamiento de baterías en California, Texas, el estado de Nueva York y Nuevo México, tenía como objetivo desarrollar, construir y operar una cartera de energía limpia de 25 GW en una década en el país, aunque ahora mismo gestiona una cartera con una capacidad bruta total de más de 5,8 GW.EFE

