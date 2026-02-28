Masivas protestas en Grecia por tercer aniversario de accidente de trenes con 57 muertos

4 minutos

Diego Sáez Papachristou

Atenas, 28 feb (EFE).- Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en las principales ciudades griegas con motivo del tercer aniversario del accidente de trenes que causó la muerte de 57 personas y para exigir que se haga justicia respecto a la que fue la mayor tragedia ferroviaria en la historia del país.

Más de 40.000 personas, según la Policía, se reunieron frente al Parlamento en Atenas para exigir que «no se encubra» el «crimen de Tempe», localidad cerca de la cual el 28 de febrero de 2023 un tren de pasajeros colisionó frontalmente con otro de carga que venía en dirección contraria.

«Somos la voz de todos los muertos, el crimen de Tempe no se encubrirá», gritaban los manifestantes, entre los cuales se encontraban varios familiares de víctimas, cuya asociación fue la que convocó la movilización en Atenas.

Al término de la protesta en la capital se registraron distintos altercados menores frente al Parlamento entre pequeños grupos de manifestantes y agentes antidisturbios de la Policía, que usaron gases lacrimógenos para dispersarlos.

Más de 100 personas fueron detenidas, la mayoría «de manera preventiva» antes de que empezara la protesta, mientras que una decena fue arrestada durante los altercados, según dijo a EFE un portavoz de la Policía.

La mayor parte de la manifestación transcurrió pacíficamente y en ella participaron líderes de la oposición, asociaciones de trabajadores, estudiantes y alumnos, así como ciudadanos de todo tipo de edad y profesión que acudieron al centro de Atenas para conmemorar las víctimas.

A estas protestas se unió la huelga de 24 horas convocada por el principal sindicato del sector público, ADEDY, a la que se sumaron marineros, maquinistas, agricultores y los trabajadores en el transporte público de Atenas.

«Tres años después del crimen de Tempe, seguimos esperando respuestas. La verdad no se ha revelado. No se ha hecho justicia. Y después del crimen de Tempi hubo un segundo delito: el del encubrimiento», señaló Sokratis Famelos, presidente del partido izquierdista Syriza, durante la protesta.

«La herida no ha cicatrizado porque la justicia se demora», señaló por su parte Vasilis Jatzijaralámbus, quien perdió a su hijo en la tragedia.

El próximo 23 de marzo comienza el juicio por «homicidio negligente» y otros delitos, con penas de hasta cadena perpetua, contra 33 personas, entre ellos altos cargos y un expresidente de la empresa estatal de Ferrocarriles de Grecia (OSE), de la operadora privada Hellenic Train y dos exsecretarios del ministerio de Transportes.

Sin embargo, el accidente y su gestión han minado la confianza de los griegos en el sistema judicial.

Un sondeo de finales de 2025 mostró que el 72 % de los griegos tiene la convicción de que no se hará justicia y de que los responsables del accidente no serán castigados.

«Creo que hay un intento de encubrir lo sucedido. No sé lo que está pasando con la justicia en este país. Cuando los padres acuden a la Fiscalía encuentran obstáculos. En lugar de aclarar toda esta situación están encubriéndola», dijo a EFE Yannis, albañil jubilado, durante la manifestación en Atenas.

El primer ministro griego, el conservador Kiriakos Mitsotakis, reconoció al día siguiente del accidente que en el tramo del accidente no existían los sistemas de seguridad automatizados.

El entonces ministro de Transportes, Kostas Ajileas Karamanlis, dimitió horas después del accidente, si bien unos meses después los conservadores decidieron incluirlo en sus listas y fue elegido diputado en las elecciones de junio de 2023, que Mitsotakis ganó con mayoría absoluta. EFE

