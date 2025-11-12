Matan a golpes en una calle de Bogotá a un conductor ebrio que atropelló a motociclistas

Bogotá, 12 nov (EFE).- Un conductor ebrio que embistió con su vehículo a varios motociclistas en el sur de Bogotá fue asesinado a golpes la víspera en la noche por una turba de motorizados que lo persiguió tras los atropellamientos, informaron este miércoles las autoridades locales.

«Aproximadamente doscientas personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron a un ciudadano que se desplazaba en un campero azul, el cual (…) venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar a los motociclistas», expresó el comandante operativo número 3 de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Álvaro Mora.

En ese trayecto un policía fue atropellado y resultó herido, precisó el comandante.

El oficial agregó que una vez el conductor fue detenido en el barrio El Tintal, los motociclistas «agredieron de manera simultánea a esta persona», que fue trasladada a la Clínica de Occidente donde falleció por los «politraumatismos» sufridos.

«La Policía está verificando todas las cámaras (…) con el fin de determinar las placas (de las motocicletas) e identificación de las personas que participaron de esta agresión colectiva a este ciudadano», añadió Mora.

La alcaldesa de la localidad bogotana de Kennedy, Karla Marín, pidió a los ciudadanos que no tomen «justicia por mano propia» y dijo que las autoridades están «en la capacidad de actuar» y que «también es muy importante la tolerancia».

Este caso ocurre apenas cuatro días después de que un taxista en estado de embriaguez atropellara, también en el sur de la capital colombiana, a once personas, incluidos una pareja y sus cuatro hijos menores de edad, entre ellos, una adolescente de quince años que murió en la víspera.

El taxista, identificado como José Eduardo Chalá, detenido poco después del atropellamiento, fue enviado a la cárcel por un juez, tras aceptar los cargos de homicidio agravado y lesiones personales.

La directora de la Policía de Tránsito de Colombia, la general Susana Blanco, aseguró que el conductor del taxi tenía más de diez multas, la mayoría por infracciones de tránsito que había cometido en los últimos años.

Por este caso también hay otro menor de siete años que, según la Secretaría de Salud, «está recibiendo manejo a través de protocolos para neuroprotección cerebral», por lo que sigue en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). EFE

