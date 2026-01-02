Maximiliano Silvera ficha por Nacional tras dejar Peñarol

2 minutos

Montevideo, 2 ene (EFE).- El atacante uruguayo Maximiliano Silvera se convirtió este viernes en nuevo futbolista de Nacional tras jugar las dos pasadas temporadas en Peñarol.

El fichaje de Silvera sacudió el mercado de pases del fútbol uruguayo y ahora el delantero se suma a la lista de jugadores que pasaron por ambos equipos.

No obstante, Silvera es el primero en mucho tiempo que pasa directamente de Peñarol a Nacional, algo que el brasileño Leonardo Coelho había hecho en enero de 2022, pero en dirección contraria.

En horas de la tarde, el Tricolor anunció la llegada del delantero en un video en el que se puede ver a un niño pidiendo en una tienda que le vendan cromos del campeón.

Al abrir el sobre encuentra el de varios futbolistas y la última en aparecer es la de Silvera. Ante esto, el niño sonríe y exclama: «Justo la que me faltaba».

Nacido en el departamento (provincia) de Canelones en septiembre de 1997, Silvera comenzó su carrera en el Club Sportivo Cerrito y luego defendió a los mexicanos Juárez y Necaxa. Más tarde fue transferido al Santos brasileño, desde donde llegó a Peñarol en enero de 2024.

El atacante defendió al Aurinegro en 102 encuentros oficiales y amistosos en los que el equipo dirigido por Diego Aguirre obtuvo 65 triunfos, 18 igualdades y 19 derrotas. En estos anotó 33 goles.

Asimismo, jugó doce clásicos en los que apenas sumó una victoria, al tiempo que consiguió seis empates y sufrió cinco derrotas. Frente a Nacional marcó tres tantos.

A nivel de títulos, Silvera ganó un Campeonato Uruguayo, un Torneo Apertura, un Torneo Intermedio, dos ediciones del Torneo Clausura y una Copa AUF Uruguay.

Con su llegada a Nacional, el atacante se suma a una lista de históricos que defendieron a ambas escuadras y que integran futbolistas como Diego ‘Tornado’ Alonso, Sergio ‘Manteca’ Martínez, Carlos ‘Pato’ Aguilera, Antonio Alzamendi, Venancio Ramos, Juan Ramón Carrasco, Pablo Forlán o Luis Cubilla.

Campeón uruguayo en 2025, el Tricolor comenzará este sábado una pretemporada en la que se preparará para un año en el que intentará retener el título y afrontará una nueva edición de la Copa Libertadores.

Además de Silvera, ya se sumaron para la próxima temporada Baltasar Barcia, Tomás Verón Lupi y Agustín Vera. EFE

