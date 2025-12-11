Mayor central obrera de Argentina convoca protesta contra la reforma laboral de Milei

2 minutos

Buenos Aires, 11 dic (EFE).- La Confederación General del Trabajo (CGT), mayor central obrera de Argentina, anunció este jueves una «movilización contundente» en rechazo al proyecto de reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei envió en las últimas horas al Congreso.

«El próximo 18 de diciembre haremos una movilización contundente para expresar nuestro rechazo a este proyecto de reforma laboral», informó este jueves uno de los tres secretarios generales de la CGT, Jorge Sola, en conferencia de prensa.

El proyecto de «modernización laboral», tal como fue presentado este jueves en el Congreso argentino por el Ejecutivo, busca establecer salarios atados a la productividad y prevé jornadas laborales que podrían extenderse hasta doce horas, además de una reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, entre otras cuestiones.

«Nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos de esta reforma laboral», expresó Sola, quien además resaltó que numerosos artículos del proyecto son «inconstitucionales».

Sola destacó que el país, «empobrecido» y «sin inversión económica», registra una fuerte caída de la actividad industrial, el cierre de más de 18.000 pequeñas y medianas empresas y la «pérdida de 300.000 empleos formales».

«Aún así, el Gobierno insiste en presentar un proyecto (que representa) un ataque más a los derechos individuales y colectivos a los trabajadores», manifestó el dirigente.

Sola adelantó que desde la central obrera desplegarán un «plan de acción», que incluirá un acercamiento a cada parlamentario argentino para ofrecer detalles sobre «cuáles son los derechos vulnerados» y la importancia de que la ley no prospere.

El plan de acción, según confirmó el dirigente de la CGT, se extenderá a las 80 delegaciones regionales de Argentina, para que el reclamo sea replicado en todo el país.

El diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, fue el primero en confirmar una movilización de su fuerza política para ese día.

«Llaman ‘modernización’ a un proyecto de ley que atrasa siglos. El próximo 18 de diciembre salimos a las calles para enfrentar la reforma laboral esclavista de Milei y sus cómplices», expresó del Caño en su cuenta de la red social X.

«Sugerimos hacerlo sobre la vereda», respondió en la misma red social el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en referencia al ‘protocolo antipiquete’ implementado por la exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, que limita la protesta social al prohibir que las mismas interrumpan el tránsito. EFE

fpe/smo/gpv