Medio centenar de venezolanos celebran en Londres la captura de Maduro

1 minuto

Londres, 4 ene (EFE).- Medio centenar de venezolanos desafiaron hoy las gélidas temperaturas en Londres y se concentraron al mediodía para celebrar la captura de Nicolás Maduro y reclamar una rápida transición a la democracia.

Convocados por los grupos opositores encabezados por María Corina Machado y Edmundo González, los venezolanos del exilio inglés se dieron cita en la céntrica plaza de Trafalgar Square, llena a esta hora de turistas navideños.

Ataviados con banderas de su país, cantaron canciones patrióticas y corearon consignas como «Maduro: ¡preso!, Venezuela: ¡libre!».

Sin embargo, y preguntados por EFE, los sentimientos de los venezolanos eran encontrados: a la alegría por la captura de Maduro se mezclaba la «desilusión» por ver que María Corina Machado ha sido descalificada por el presidente Donald Trump para un eventual papel protagonista en la transición.

Además, varios manifestaron su desconfianza por el hecho de que la cúpula del poder chavista siga en el poder, comenzando por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Los más optimistas, como una venezolana identificada como Marian, confían en que todo esto sea parte de una «estrategia» de Donald Trump para un plan de transición que no ha dado a conocer y que necesitaría de Rodríguez en un primer momento. EFE

